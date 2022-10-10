烏克蘭局勢｜俄導彈狂炸烏全國11死64傷 基輔市民：針對平民(多圖)

平靜了數月的烏克蘭首都基輔變成戰場，街上汽車著火、躺著一具具遺體，建築物被炸毀，狀況恐怖。俄羅斯總統普京指控烏特種部隊上周六炸毀俄吞併烏地區克里米亞的大橋，並稱這是針對民用重要設施的恐怖主義行為後，俄軍向烏克蘭全國發動自2月開戰至今範圍最廣泛的大型空襲，發射最少83枚導彈轟擊基輔等大城市，遠離戰線的西部主要城市利沃夫也中彈。當局指，空襲造成的死亡人數升至11人，另有64人受傷。北約秘書長斯托爾滕貝格譴責俄軍的攻擊恐怖，無差別攻擊民用基建設施。
基輔市民：俄空襲挑上班道路公園
基輔市中心今早上班繁忙時間突遇炮彈來襲，街上汽車中彈起火，有死者身旁散滿食物，可見飛彈來得突然。基輔市民Yevhen Petrov向英國廣播公司(BBC)稱，早上8時聽到首下爆炸響聲，俄軍不是攻擊軍事目標，也不是民用基建，而是針對平民，「在早上8時攻擊基輔市中心的遊樂場，那裡有很多人經過前往工作地點」。
Petrov續稱，約在早上9時正前往公司，聽到不遠處傳來兩響非常巨大的爆炸聲，當抵達市中心時，見到其中一個受襲地點冒出濃煙；攻擊絕對是針對平民，因被炮彈擊中的地區是交通交匯處，有很多道路連接市內不同地區、重要的商業中心和辦公室。他又說，其中一個被擊中的公園在早上有很多人遛狗。他指今早的感覺像俄羅斯攻打烏克蘭初期，但現在民眾知道怎樣應對，「導彈攻擊會有一天結束，但我們會一如以往般抵抗」。
俄部隊與白俄部隊集結烏邊境 戰事恐升級
克里米亞大橋在普京70歲生日翌日炸毀，烏克蘭並無承認責任，但俄方認定那是剃普京眼眉。除了導彈外，俄軍今次空襲還出動伊朗製造的無人機發射炮彈。普京與國家安全委員會開視像會議時警告，若烏克蘭再施襲，將有「嚴厲」回應。國家安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫在社交網發文似乎暗示，對烏克蘭新一輪大型攻擊，將是戰事升級的開始。他指「烏克蘭對俄羅斯來說將是一個持續、直接和清晰的威脅。我們日後行動必須是完全摧毀烏克蘭的政權。」分析認為，梅德韋傑夫的言論顯示，俄羅斯或繼續打仗至整個烏克蘭歸順俄羅斯。報道指，普京在會上下令從海、陸、空向烏克蘭能源基建、軍方司令部及通訊設施發射導彈和火箭，包括長程精準導彈。另外，白俄羅斯總統盧卡申科已下令部隊與俄軍聯合部署在鄰近烏克蘭邊境，他聲稱是應對烏克蘭的威脅。