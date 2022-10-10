烏克蘭局勢｜俄導彈狂炸烏全國11死64傷 基輔市民：針對平民(多圖)

平靜了數月的烏克蘭首都基輔變成戰場，街上汽車著火、躺著一具具遺體，建築物被炸毀，狀況恐怖。俄羅斯總統普京指控烏特種部隊上周六炸毀俄吞併烏地區克里米亞的大橋，並稱這是針對民用重要設施的恐怖主義行為後，俄軍向烏克蘭全國發動自2月開戰至今範圍最廣泛的大型空襲，發射最少83枚導彈轟擊基輔等大城市，遠離戰線的西部主要城市利沃夫也中彈。當局指，空襲造成的死亡人數升至11人，另有64人受傷。北約秘書長斯托爾滕貝格譴責俄軍的攻擊恐怖，無差別攻擊民用基建設施。

基輔市民：俄空襲挑上班道路公園

基輔市中心今早上班繁忙時間突遇炮彈來襲，街上汽車中彈起火，有死者身旁散滿食物，可見飛彈來得突然。基輔市民Yevhen Petrov向英國廣播公司(BBC)稱，早上8時聽到首下爆炸響聲，俄軍不是攻擊軍事目標，也不是民用基建，而是針對平民，「在早上8時攻擊基輔市中心的遊樂場，那裡有很多人經過前往工作地點」。

Petrov續稱，約在早上9時正前往公司，聽到不遠處傳來兩響非常巨大的爆炸聲，當抵達市中心時，見到其中一個受襲地點冒出濃煙；攻擊絕對是針對平民，因被炮彈擊中的地區是交通交匯處，有很多道路連接市內不同地區、重要的商業中心和辦公室。他又說，其中一個被擊中的公園在早上有很多人遛狗。他指今早的感覺像俄羅斯攻打烏克蘭初期，但現在民眾知道怎樣應對，「導彈攻擊會有一天結束，但我們會一如以往般抵抗」。