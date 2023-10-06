烏克蘭局勢｜俄導彈襲哈爾科夫51死　咖啡店近乎被夷為平地(有片)

俄羅斯入侵鳥克蘭的戰事持續。烏克蘭東北部哈爾科夫(Kharkiv)一條小村莊，周四(5日)遭一枚俄羅斯導彈擊中，造成51名村民死亡，包括1名6歲男童，另有7人受傷，是，是幾個月來傷亡最嚴重的一次襲擊，烏總統澤連斯基譴責這次攻擊是一次蓄意的恐怖主義行為。
據指，導彈擊中村內一間雜貨店和一間咖啡店。網上影片顯示，現場幾乎被夷為平地，救援人員寸步難行，正從瓦礫中搜索死傷者。報道指，事發時遇襲的咖啡店內有約60人，他們剛結束1名村民的喪禮，正進行守靈儀式。
烏國防部：有關地區並沒有軍事目標
烏克蘭國防部表示，有關地區並沒有軍事目標，批評俄軍故意在午飯時間施襲，以造成最大傷亡，嚇怕烏克蘭人民。當局正分析殘骸，初步顯示，俄軍發射的是「伊斯坎德爾」短程彈道導彈。
澤連斯基在社交平台發文，譴責俄方犯下殘暴的罪行，是完全故意的恐怖主義行為，強調尤其在冬季來臨前，加強烏克蘭的防空能力是關鍵，而烏方與盟友已有達成新協議的基礎。
警告：影片內容或會令人情緒不安
Oleksandr, a resident of the village of Hroza, Kharkiv region, lost his brother, sister-in-law, and mother as a result of a Russian missile attack. He says that people gathered in a village cafe to commemorate their fellow villager who died at the beginning of the war and who was… pic.twitter.com/8v477f2j0t— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 5, 2023