烏克蘭局勢｜俄導彈襲哈爾科夫51死　咖啡店近乎被夷為平地(有片)

俄羅斯入侵鳥克蘭的戰事持續。烏克蘭東北部哈爾科夫(Kharkiv)一條小村莊，周四(5日)遭一枚俄羅斯導彈擊中，造成51名村民死亡，包括1名6歲男童，另有7人受傷，是，是幾個月來傷亡最嚴重的一次襲擊，烏總統澤連斯基譴責這次攻擊是一次蓄意的恐怖主義行為。

據指，導彈擊中村內一間雜貨店和一間咖啡店。網上影片顯示，現場幾乎被夷為平地，救援人員寸步難行，正從瓦礫中搜索死傷者。報道指，事發時遇襲的咖啡店內有約60人，他們剛結束1名村民的喪禮，正進行守靈儀式。