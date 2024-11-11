烏克蘭局勢｜俄批《華郵》報道「純屬虛構」 普京無與特朗普通電話談烏戰

美國《華盛頓郵報》周日引述消息稱，特朗普當選總統後與俄羅斯總統普京通電話，敦促普京不要讓烏克蘭戰事升級。路透社隨後也稱特普曾通電話。特朗普的發言人回應時則表示，不評論特朗普與其他國家領袖的私人對話。惟克里姆林宮周一否認兩人曾通電話交談，並指有關報道「純屬虛構」。
「歐洲領袖尋求戰略擊敗俄羅斯」
《華郵》稱，特朗普上周四與普京通電話，提醒普京「美國在歐洲駐軍相當多」，並表示有興趣在之後的對話中商談「盡快」解決烏克蘭戰爭。克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示兩人沒有對話，有關報道「絕對非事實、純屬虛構，只是假消息」。他又指，事件反映現時報道的質素，即使是有聲譽的傳媒。佩斯科夫又指，普京現時無計劃與特朗普交談。英國《衛報》指佩斯科夫過往也曾否認傳媒的報道，但之後證實為真。他周一亦指控歐洲領袖持續尋求「戰略擊敗」俄羅斯。
普京停戰要求：烏軍撤出俄已佔領4個地區
普京6月曾提出停戰要求，包括烏克蘭撤回加入北約的野心，以及烏軍撤出俄軍已佔領4個地區，那佔了烏克蘭相當大範圍。特朗普競選時稱，要在日內結束烏克蘭戰爭，報道指他上周三亦有與烏克蘭總統澤連斯基通電話。另方面，《紐約時報》周日報道，莫斯科政府已在邊境集結5萬人部隊，包括北韓士兵，準備將烏軍趕出俄邊境地區庫爾斯克。
烏官員：未來4至5個月對烏克蘭相當重要
特朗普明年1月20日就職總統，烏克蘭官員周一稱，未來4至5個月對烏克蘭相當重要，期望在冬天能夠在戰事上佔有利位置，增加與俄羅斯的談判籌碼。烏克蘭政府官員觀望特朗普的防長人選，被視為親烏克蘭的前國務卿蓬佩奧已被排除。原本烏軍在8月起佔據庫爾斯克部分地區作為談判籌碼，但現時俄羅斯已逐步收復失地，並佔據了更多烏克蘭東部地區，形勢對烏克蘭相當不利。