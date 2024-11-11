烏克蘭局勢｜俄批《華郵》報道「純屬虛構」 普京無與特朗普通電話談烏戰

美國《華盛頓郵報》周日引述消息稱，特朗普當選總統後與俄羅斯總統普京通電話，敦促普京不要讓烏克蘭戰事升級。路透社隨後也稱特普曾通電話。特朗普的發言人回應時則表示，不評論特朗普與其他國家領袖的私人對話。惟克里姆林宮周一否認兩人曾通電話交談，並指有關報道「純屬虛構」。

「歐洲領袖尋求戰略擊敗俄羅斯」

《華郵》稱，特朗普上周四與普京通電話，提醒普京「美國在歐洲駐軍相當多」，並表示有興趣在之後的對話中商談「盡快」解決烏克蘭戰爭。克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示兩人沒有對話，有關報道「絕對非事實、純屬虛構，只是假消息」。他又指，事件反映現時報道的質素，即使是有聲譽的傳媒。佩斯科夫又指，普京現時無計劃與特朗普交談。英國《衛報》指佩斯科夫過往也曾否認傳媒的報道，但之後證實為真。他周一亦指控歐洲領袖持續尋求「戰略擊敗」俄羅斯。