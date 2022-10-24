烏克蘭局勢｜俄指控烏或用骯髒彈　烏斥荒謬　英美反對俄以任何藉口令局勢升級

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事將踏入第9個月，俄羅斯國防部長紹伊古分別與美、英、法及土耳其防長通電話，形容局勢迅速惡化，不受控制，又指控烏克蘭可能在戰事中使用「骯髒彈」(Dirty bomb)，即結合放射性物質和常規炸藥的炸彈，可在有限範圍內造成輻射影響。烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)否認指控，譴責俄方說法荒謬。英美國防部均應約與俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoigu)通電話，英美均認為莫斯科不能以任何藉口令局勢升級。

烏克蘭外長庫列巴隨後在社交平台Twitter批評俄方指控荒謬和危險。他強調烏克蘭既沒有亦無意取得骯髒彈，反指俄方經常用自己正在籌劃的事來指控他人。

俄羅斯國防部表示，紹伊古在對話中，向華禮仕轉達對烏克蘭使用骯髒彈可能進行挑釁的擔憂。同日俄媒也開始「引述消息」流傳烏克蘭開始落實引爆骯髒彈計劃的說法。

英美反俄以 各種 藉口控企圖令衝突升級

英國國防部發聲明，指華禮仕應約與紹伊古通電話，華禮仕在通話中，駁斥紹伊古聲稱烏克蘭在包括英國在內的西方國家推動下，正計劃採取行動，令烏克蘭的衝突升級的說法，華禮仕警告俄羅斯，不應將類似的指控，作為升級局勢的藉口。並重申英國和更廣泛國際社會支持烏克蘭，希望緩和衝突，烏克蘭和俄羅斯應尋求解決這場戰爭的方法，英國願意提供協助。國防部又表示，兩人在對話中，保持專業及相互尊重。

奧斯汀應約與紹伊古通電話，是兩人三日以來第二度通電話。美國國防部發言人表示，奧斯汀拒絕俄羅斯以任何藉口，升級烏克蘭的局勢，重申與俄羅斯對烏克蘭發動的非法及不合理戰爭中，雙方持續保持溝通的價值。

美國國家安全委員會發言人表示，有關俄羅斯聲稱烏克蘭準備使用骯髒彈的指控，完全是錯誤，全世界都會看穿任何試圖利用這個指控作為升級局勢的企圖。



