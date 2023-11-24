烏克蘭局勢｜俄探員在控制區叫外賣被下砒霜加老鼠藥　3中毒亡1命危

烏克蘭局勢｜俄探員在佔領區叫外賣被下砒霜加老鼠藥 3中毒亡1命危

據俄媒報道，俄羅斯聯邦安全局多名成員在烏克蘭吃下外賣餐點，沒想到其實食物裏被放老鼠藥，爆發集體中毒，3人送醫不治，第4人命在旦夕。 涉事外賣員神祕消失 《紐約郵報》（New York Post）引述俄羅斯Telegram頻道《Kremlevskaya Tabakerka》消息，指事件發生在烏克蘭被俄軍佔領的梅利托波爾市（Melitopol），一群俄羅斯聯邦安全局人員上周在當地餐廳點餐，食物和酒精飲料外送至家中。但沒想到吃完飯後不久，身體明顯出現狀況，4人被緊急送醫，其中3人死亡，第4人住進深切治療病房，性命垂危。

消息人士透露，這些人吃下的餐點其實被添加了致命劑量的砷（arsenic，又譯砒霜）與老鼠藥。儘管相關單位對這間餐館展開搜查，並未發現任何與毒有關的線索，而涉事外賣員竟然神祕消失了。

另有數十名俄飛行員差點中毒喪命 烏克蘭梅利托波爾流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）接受採訪時證實事件，並稱此案與抗俄侵略志願軍有關：「前幾天又有一批敵人遭毒殺，他們在一間咖啡館點餐，吃完後全都中毒，有些人死亡。這是在梅利托波爾的有效抵抗，即便是在被佔領的狀態下。」