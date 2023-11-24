熱門搜尋:
姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 Edan呂爵安 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-24 17:15:45

烏克蘭局勢｜俄探員在控制區叫外賣被下砒霜加老鼠藥　3中毒亡1命危

分享：

烏克蘭局勢｜俄探員在佔領區叫外賣被下砒霜加老鼠藥　3中毒亡1命危

據俄媒報道，俄羅斯聯邦安全局多名成員在烏克蘭吃下外賣餐點，沒想到其實食物裏被放老鼠藥，爆發集體中毒，3人送醫不治，第4人命在旦夕。

涉事外賣員神祕消失

《紐約郵報》（New York Post）引述俄羅斯Telegram頻道《Kremlevskaya Tabakerka》消息，指事件發生在烏克蘭被俄軍佔領的梅利托波爾市（Melitopol），一群俄羅斯聯邦安全局人員上周在當地餐廳點餐，食物和酒精飲料外送至家中。但沒想到吃完飯後不久，身體明顯出現狀況，4人被緊急送醫，其中3人死亡，第4人住進深切治療病房，性命垂危。

消息人士透露，這些人吃下的餐點其實被添加了致命劑量的砷（arsenic，又譯砒霜）與老鼠藥。儘管相關單位對這間餐館展開搜查，並未發現任何與毒有關的線索，而涉事外賣員竟然神祕消失了。

另有數十名俄飛行員差點中毒喪命

烏克蘭梅利托波爾流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）接受採訪時證實事件，並稱此案與抗俄侵略志願軍有關：「前幾天又有一批敵人遭毒殺，他們在一間咖啡館點餐，吃完後全都中毒，有些人死亡。這是在梅利托波爾的有效抵抗，即便是在被佔領的狀態下。」

Ad Block

在該事件發生幾周之前，俄羅斯阿爾馬維爾高級軍事航空學校 （Armavir Higher Military Aviation School）收到一個被摻有毒藥的大蛋糕和一箱愛爾蘭威士忌，數十名俄羅斯飛行員差點因此喪命。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

俄羅斯 俄羅斯 Prozac Prozac 拜登表明美國支持烏克蘭抗俄，烏克蘭總統澤連斯基在台下鼓掌。(美聯社) 俄羅斯總統普京多次提及發動對烏克蘭的「軍事行動」是反對北約的擴張。(美聯社) 澤連斯基到訪烏克蘭東部前線。(路透社) 澤連斯基到訪烏克蘭東部前線。(路透社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受