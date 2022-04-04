烏克蘭局勢｜俄撤軍後發現數百具屍體　烏查俄是否觸犯戰爭罪行

烏克蘭和俄羅斯戰事持續發展，烏軍重奪基輔外圍後，發現400多具屍體，當中基輔西北的布查鎮，烏軍指鎮內屍橫遍野，有300名居民被殺，部分死者的雙手被綁在身後，懷疑被處決，施以酷刑。烏克蘭總統澤連斯基形容俄軍的行徑是殺人兇手，要求俄羅斯停止再犯戰爭罪行，不點名要求俄羅斯總統普京要對俄軍的行為負責，又指會調查俄軍在烏克蘭犯下的罪行，將犯罪的人繩之於法，呼籲國際對俄羅斯實施更嚴厲制裁。

此外，澤連斯基以視像方式現身格林美音樂頒獎典禮，並發表預錄講話，敦促業內頂尖的音樂人「用音樂填補沉默」，支持烏克蘭。

多國要求展開調查 美或再 制裁俄國

有美國衛星數據公司指，在布查鎮一間教堂附近發現一條長45英呎的濠溝，相信是一個亂葬崗。對於基輔附近發現的平民屍體，美國國務院發言人暗示會很快再對俄羅斯採取制裁行動，英法德領袖亦批評俄軍犯戰爭罪行，聯合國秘書長古特雷斯對事件深感震驚，要求展開獨立調查，歐洲理事會主席米歇爾亦形容是大屠殺，歐盟正協助收集證據供國際法庭追查。

俄羅斯否認殺害平民 指照片屬烏克蘭捏造

俄羅斯否認與布查鎮平民死亡事件有關，國防部指，俄軍佔領布查鎮期間，無平民因任何形式的暴力行為死亡，指有關照片同片段是烏克蘭政府捏造，更要求聯合國安理會開會，討論烏克蘭在布查鎮的挑釁行為。