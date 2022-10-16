烏克蘭局勢｜俄新兵訓練場志願軍開火11死15傷 國防部指屬恐襲

俄羅斯邊境城市別爾哥羅德(Belgorod)周六有志願兵在新兵訓練場開火，造成11人死亡、15人受傷，國防部直指是恐襲。烏克蘭總統澤連斯基批評，莫斯科不認清現實繼續徵兵，令俄羅斯人白白送死。

俄羅斯國際新聞通訊社引述國防部報道，兩名襲擊者來自前獨聯體國家，是自願參軍，事發時他們在別爾哥羅德新兵訓練營一處實彈射擊場與其他自願入伍的人接受射擊訓練，期間兩人突然以小型槍械向其他人開火，11人被射殺，另外15人受傷，施襲者被當場擊斃。國防部並沒透露兩人來自哪個獨聯體國家，烏克蘭一名總統顧問則指，兩人來自塔吉克，因宗教問題與他人起爭執而開槍。俄羅斯發布的局部動員令，被指主要在南部穆斯林人口為主的地區徵兵，早前已觸發連串激烈示威。

國防部指事件屬恐怖襲擊，這次是繼克里米亞大橋爆炸後，俄方時隔一周第二次公布受到恐襲，據報克里米亞和別爾哥羅德周六均一度啟動防空系統。

澤連斯基宣稱，戰事至今已有6.5萬俄軍陣亡，指若莫斯科繼續徵兵，陣亡數字可能高達10萬，他一再呼籲被迫上陣的俄國士兵投降。