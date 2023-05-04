烏克蘭局勢｜俄方指控企圖暗殺普京　警告殲滅澤連斯基等

俄羅斯總統普京官邸疑遭無人機襲擊，網傳片段可見有飛行物飛往克里姆林宮上空，然後爆炸冒出火球和濃煙。俄羅斯指烏克蘭企圖用無人機，襲擊克里姆林宮暗殺總統普京，形容是有預謀的恐怖襲擊，警告會消滅烏克蘭總統澤連斯基。澤連斯基否認烏克蘭涉及事件。

克里姆林宮表示，兩架無人機在夜間曾經瞄準克里姆林宮，但被防禦系統擊落，碎片未有對克宮人員造成損傷，建築物亦未有受損，普京當時不在克里姆林宮，他並無受傷，俄方將事件視為有計劃的恐怖襲擊，保留回應的權利，下星期二的勝利日巡遊亦會如期舉行。

莫斯科市長宣布，禁止市內使用未經批准的無人機。聖彼得堡市內及周邊150公里半徑範圍內，亦禁飛無人機。安全會議副主席梅德韋傑夫指俄羅斯別無選擇，只可以殲滅烏克蘭總統澤連斯基及其黨羽。