烏克蘭局勢｜俄方指烏無人機越境襲民用設施　澤連斯基指巴赫穆特戰況困難

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾1年，未見有停火跡象。俄羅斯表示，在距離首都莫斯科約100公里擊落一架企圖襲擊民用設施的烏克蘭無人機。俄羅斯克里姆林宮聲稱，近日國內多處遭到烏克蘭無人機襲擊，但未有造成人員傷亡。總統普京要求聯邦安全局加強阻截烏克蘭破壞分子滲入。俄烏雙方繼續在烏克蘭東部戰略重鎮巴赫穆特激戰，烏軍不斷調派重型裝備到巴赫穆特(Bachmut)，強調不會棄守這個重鎮。

俄羅斯總統普京向聯邦安全局發表講話，指西方情報機構針對俄羅斯投入額外的人員、技術及其他資源，俄羅斯要作出相對的回應。他說，邊防部門須重點管控俄烏邊境地區，阻止烏克蘭派員滲入俄羅斯進行破壞，並加強對關鍵基建的防護，在對烏克蘭的特別軍事行動中，聯邦安全局未來的工作重點是協助武裝組織及軍隊，包括做好反偵察工作及快速交流重要作戰信息。

在普京演說前，俄羅斯聲稱在莫斯科東南約100公里擊落一架烏克蘭無人機，附近有俄羅斯天然氣工業公司的設施。公司指，事件中無設施受損。當地官員就指，無人機企圖襲擊民用設施。網上流傳無人機殘骸相片，稱疑似是烏克蘭製的UJ22無人機。