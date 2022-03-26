烏克蘭局勢｜俄方指首階段任務基本完成　將專注「解放」頓巴斯地區

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第31日，俄軍周五(25日)發布傷亡統計，累計1351人陣亡，烏克蘭則稱俄軍陣亡1.6萬人，北約周三(23日)估計俄方陣亡人數為7,000至1.4萬。俄羅斯表示，在烏克蘭的第一階段軍事行動已經基本完成，現在將專注於徹底「解放」烏克蘭東部頓巴斯(Donbass)地區。西方軍事專家認為這是俄國承認多個戰線的戰略失敗的表現。

俄羅斯武裝部隊總參謀部副參謀長Sergey Rudskoy表示，盧甘斯克(Luhansk)93%地區、頓涅茨克(Donetsk)54%地區目前已處於俄羅斯掌控，俄軍已摧毀烏軍多數空軍和海軍戰力，指「第一階段行動的主要目標已經大致實現。烏克蘭武裝部隊的作戰潛力已大大降低，這讓我們可以將核心戰力集中在實現主要目標，即解放頓巴斯。」但他強調，也不排除襲擊已經包圍的烏克蘭城市，且會對任何設置禁航區的行動作出回應。俄軍將繼續在烏克蘭的軍事行動，直至俄軍完成既定任務。