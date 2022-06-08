烏克蘭局勢｜俄方稱已控制盧甘斯克97%地區　210具烏兵遺體運返烏方

俄羅斯與烏克蘭部隊繼續在烏克蘭東部激戰。俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)表示，已控制盧甘斯克(Luhansk)97%土地，並已完全控制北頓涅茨克(Sievierodonetsk)住宅區，目前正繼續爭奪市內工業區和附近居民點控制權。另外，烏方表示，落入俄羅斯控制馬里烏波爾(Mariupol)由於當地遺體未能妥善處理，垃圾無法清走，仍留在當地15萬居民面臨爆發霍亂疫情。

紹伊古指，5天內有126名烏克蘭軍人投降，投降總人數達6,489人。(資料圖片)

紹伊古表示，已控制盧甘斯克97%土地，俄軍已經完全控制北頓涅茨克的住宅區，他又指，5天內有126名烏克蘭軍人投降，投降總人數達6,489人。最近10天內，俄軍摧毀了烏方從國外接收的51件軍事裝備。

世衞警告馬里烏波爾有可能爆發霍亂疫情

烏克蘭國防部表示，至今在失守的南部馬里烏波爾，運回210具烏克蘭士兵遺體，大部分屬於亞速鋼鐵廠的守軍，強調所有陣亡士兵必須返回烏克蘭領土。已離開馬里烏波爾的市長顧問表示，當地經過長期被圍困及持續轟炸，民用設施盡毀，好多遺體得不到妥善處理，垃圾無法清走，飲用水很可能已受污染，仍留在馬里烏波爾的15萬居民，面臨霍亂與其他傳染病爆發的風險，控制當地的俄方人員正考慮於市區採取檢疫措施。

世界衞生組織早前警告，馬里烏波爾有可能爆發霍亂疫情，並已在當地西北面的城區準備好疫苗，但如何為居民接種是一大難題，因目前局勢仍未明朗。有世衛官員指，馬里烏波爾市區的天然水源因為氣候漸暖而日漸減少，加上俄軍停止撤離平民，當地民眾的生活境況十分惡劣。

