烏克蘭局勢｜俄方稱示威被捕者強制入伍不違法　俄男續離國避徵召 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近7個月。烏軍反攻取得進展之際，獲俄羅斯承認為獨立國家的親俄的盧甘斯克人民共和國(Lugansk People's Republic)、頓涅茨克人民共和國(Donetsk People's Republic)，以及俄軍控制的赫爾松(Kherson)州同扎波羅熱(Zaporizhzhia)等4個地區星期五起舉行併入俄羅斯的公投。在盧甘斯克，街頭標語寫有「永遠與俄羅斯一起」、「俄羅斯是他們的選擇」等字句。烏克蘭東部頓涅茨克親俄地區，票站工作人員為入俄公投作最後準備。此外，俄羅斯總統普京發出動員令，徵召30萬名預備役軍人。俄羅斯多個城市周三有人抗議，據報逾1,300人被捕，更有傳部分被捕人士被強制徵召入伍，克里姆林宮發言人則指做法並不違法。動員令亦觸發俄羅斯男性離境，俄方指報道被誇大。俄軍更指已有1萬人自願參與烏克蘭軍事行動。

俄羅斯多個城市星期三(21日)有人抗議局部動員令，人權組織估計超過1,300人被捕，有報道指，部分被捕人士被強制徵召入伍。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說，做法並無違法。

有被徵召人士與親屬擁抱道別

普京動員令觸發大量俄羅斯男性離國，當地繼續有人搶購機票離開，格魯吉亞是容許俄羅斯人免簽證入境的少數鄰國之一，有目擊者估計，通往格魯吉亞邊境檢查站的車龍長達5公里，有人等了7小時才能夠越過邊境。通往芬蘭的交通流量亦有所增加，但芬蘭政府表示仍處於可控水平。

俄羅斯軍方表示，在普京下令動員後備軍人的大約24小時內，至少有1萬人自願到烏克蘭參與軍事行動。有社交網站的片段指，一些被徵召的人，同親屬流淚擁抱道別。

克里姆林宮表示，有關符合徵召年齡的男性離國的報道被誇大，強調只有服過兵役、有特殊技能和戰鬥經驗的人，才會被徵召。