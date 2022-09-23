烏克蘭局勢｜俄方稱示威被捕者強制入伍不違法　俄男續離國避徵召 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近7個月。烏軍反攻取得進展之際，獲俄羅斯承認為獨立國家的親俄的盧甘斯克人民共和國(Lugansk People's Republic)、頓涅茨克人民共和國(Donetsk People's Republic)，以及俄軍控制的赫爾松(Kherson)州同扎波羅熱(Zaporizhzhia)等4個地區星期五起舉行併入俄羅斯的公投。在盧甘斯克，街頭標語寫有「永遠與俄羅斯一起」、「俄羅斯是他們的選擇」等字句。烏克蘭東部頓涅茨克親俄地區，票站工作人員為入俄公投作最後準備。此外，俄羅斯總統普京發出動員令，徵召30萬名預備役軍人。俄羅斯多個城市周三有人抗議，據報逾1,300人被捕，更有傳部分被捕人士被強制徵召入伍，克里姆林宮發言人則指做法並不違法。動員令亦觸發俄羅斯男性離境，俄方指報道被誇大。俄軍更指已有1萬人自願參與烏克蘭軍事行動。
俄羅斯多個城市星期三(21日)有人抗議局部動員令，人權組織估計超過1,300人被捕，有報道指，部分被捕人士被強制徵召入伍。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說，做法並無違法。
This is a huge line of cars on the border of Russia and Georgia. This is how Russian men want to fight against Ukraine. And rightly so, because here they either face capture or death. #UkraineWillWin pic.twitter.com/mWbQGVv5B8— UkraineWorld (@ukraine_world) September 22, 2022
🇷🇺#ruSSia - 🇬🇪#Georgia border -endless line of 🇷🇺#ruSSian cars...No panic... Just mobilization...— Kiborgz (@Kiborgzzz) September 22, 2022
Hey #Finland, does your border is really normal ? Others are not !#Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineWar #ruSSia pic.twitter.com/Zw5OfwgPiP
🇷🇺/🇫🇮The traffic jam at the border with Russia/Finland has pilled up to 35KM & is rising by the hour. It's the only border still open for Russian civilians with Schengen(short visit) visas after Putin announced he would send 300,000 new troops to Ukraine.pic.twitter.com/I4vC4oOvqf https://t.co/QcPEs4in2B— བོད་ᗰIYᑌ🎌💋🇺🇸🇬🇧🇮🇳🇦🇺🇧🇹🇲🇳🇹🇭☪️🇹🇼🇭🇰 (@TenzinMiyu) September 22, 2022
有被徵召人士與親屬擁抱道別
普京動員令觸發大量俄羅斯男性離國，當地繼續有人搶購機票離開，格魯吉亞是容許俄羅斯人免簽證入境的少數鄰國之一，有目擊者估計，通往格魯吉亞邊境檢查站的車龍長達5公里，有人等了7小時才能夠越過邊境。通往芬蘭的交通流量亦有所增加，但芬蘭政府表示仍處於可控水平。
俄羅斯軍方表示，在普京下令動員後備軍人的大約24小時內，至少有1萬人自願到烏克蘭參與軍事行動。有社交網站的片段指，一些被徵召的人，同親屬流淚擁抱道別。
克里姆林宮表示，有關符合徵召年齡的男性離國的報道被誇大，強調只有服過兵役、有特殊技能和戰鬥經驗的人，才會被徵召。
Russian men reaching a local commisars office in Yakutia for enlisting following Mobilization in Russia.— Russian Market (@runews) September 22, 2022
pic.twitter.com/NTrqHTmnCn