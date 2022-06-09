烏克蘭局勢｜俄方稱解除制裁可向國際供應糧食　烏第二大糧食港口被炸(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾3個月，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres) 戰爭對全球的衝擊正在惡化，漣漪效應已引發全球的糧食，能源及金融危機，呼籲各國立即採取應對行動應對。烏克蘭總統澤連斯基指俄軍封鎖烏克蘭港口導致無法出口農產品，俄羅斯卻運出偷取的烏克蘭糧食，指全球糧食危機，只能透過國際渠道解決。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)則指，解除對俄羅斯的制裁該讓俄羅斯可向國際市場供應糧食。

澤連斯基以視像出席英國金融時報一個論壇時指，俄烏戰爭對全球構成威脅，任何大國領導人都應正視事態的嚴重性，促請中國發揮影響力，敦促俄羅斯停火。他又指，烏克蘭港口正遭俄軍封鎖，無法出口農產品，但俄羅斯卻能運出偷取的烏克蘭糧食，又認為現時出現的全球糧食危機，只能透過國際渠道解決。

佩斯科夫表示，需要解除對俄羅斯的制裁，以便俄羅斯可以向國際市場供應糧食。他說，不是烏克蘭危機導致或催化全球糧食危機，一些國家政府之前採取的錯誤行動才是出現糧食危機的原因。他又說，滯留烏克蘭港口的穀物比烏克蘭所說的少很多，沒有需要誇大這些儲備的重要性。

俄軍據報炸毀烏第二大糧食碼頭

烏克蘭智庫專家阿夫德耶娃(Maria Avdeeva)日前在社交平台Twitter發布相片，指控俄軍炸毀位於南部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)的第二大糧食碼頭，阻斷了2,200 萬噸糧食的出口，指這襲擊是在俄羅斯普京聲稱解除烏克蘭海上出口禁令後發生，批評俄羅斯以饑餓為武器，加劇全球糧食危機。該碼頭屬於烏富商Dmytro Firtash所擁有。

烏克蘭內政部顧問格拉先科(Anton Gerashchenko)在Twitter批評俄軍仍封鎖東南部城市札波羅結(Zaporizhzhia)地區Vasylivka無法運出農作物，農業司機在大排長龍及高溫下，逼於無奈就地棄置蔬果，並控訴「入侵者會摧毀他們無法偷取的東西」。

烏克蘭外長庫列巴強調，是俄羅斯侵略引發糧食危機，而非外國對俄制裁。



