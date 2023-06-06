烏克蘭局勢｜俄方聲稱在頓涅茨克擊退烏軍殺1500名烏兵　烏方：假消息(有片)

俄羅斯國防部稱，俄軍在烏克蘭東部頓涅茨克(Donetsk)地區擊退了烏軍的大規模反攻，造成重大死傷；僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)則稱，烏軍在巴赫穆特(Bakhmut)一帶反攻取得一些進展。烏克蘭指，俄方發放的是假消息。烏軍至今仍未證實是否已展開反攻行動。
俄羅斯國防部發布一批烏克蘭軍備遭摧毀的片段，顯示有美國裝甲車及運兵車被炸毀。俄國防部指，烏軍周一(5日)向俄軍控制的頓涅茨克地區五處前線發動大規模攻勢，全被俄軍擊退，造成烏軍1,500名士兵死亡，同時摧毀28架坦克以及109架裝甲車。
創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)則承認，烏軍至少重奪了巴赫穆特西北部一條村莊部分區域，形容是恥辱。
烏方至今無證實烏軍反攻是否已經開始
烏方至今沒有證實反攻行動是否已開始。烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，烏軍已有足夠武器向俄羅斯發動反攻，並將為烏克蘭帶來加入北約所需的勝利。副防長馬利亞爾(Ganna Malyar)表示，烏軍在部分前線地區正轉守為攻，但否認這是外界預期的大反攻行動的一部分，她指，俄羅斯不斷發布有關烏克蘭大反攻的消息，是為了掩飾俄軍在巴赫穆特戰事中的失敗。她又表示，烏軍在巴特穆特北部、西部和南部數條村莊推進了最多1.6公里，烏克蘭總統澤連斯基亦指，巴赫穆特的戰事傳來了「期待已久的好消息」。