烏克蘭局勢｜俄方聲稱在頓涅茨克擊退烏軍殺1500名烏兵　烏方：假消息(有片)

俄羅斯國防部稱，俄軍在烏克蘭東部頓涅茨克(Donetsk)地區擊退了烏軍的大規模反攻，造成重大死傷；僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)則稱，烏軍在巴赫穆特(Bakhmut)一帶反攻取得一些進展。烏克蘭指，俄方發放的是假消息。烏軍至今仍未證實是否已展開反攻行動。

俄羅斯國防部發布一批烏克蘭軍備遭摧毀的片段，顯示有美國裝甲車及運兵車被炸毀。俄國防部指，烏軍周一(5日)向俄軍控制的頓涅茨克地區五處前線發動大規模攻勢，全被俄軍擊退，造成烏軍1,500名士兵死亡，同時摧毀28架坦克以及109架裝甲車。

創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)則承認，烏軍至少重奪了巴赫穆特西北部一條村莊部分區域，形容是恥辱。