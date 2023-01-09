烏克蘭局勢｜俄方襲烏東聲稱殺逾600名烏兵　烏方否認：宣傳伎倆(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。俄羅斯在結束單方面停火36小時後，加強攻擊烏克蘭東部，報復烏軍在元旦日發動攻擊殺死多名俄軍士兵，聲稱擊中2座大專院校宿舍，殲滅逾600名烏克蘭士兵；烏克蘭否認有烏軍設施遭到攻擊，指是俄羅斯的宣傳伎倆。
俄羅斯國防部發言人表示，俄軍發動導彈攻擊，打中位於烏東頓涅茨克州克拉馬托爾斯克兩間有1,300名烏軍進駐的大學宿舍，殺死了超過600名烏軍士兵，以報復烏克蘭於元旦日在馬克耶夫卡，用美國製海馬斯多管火箭炮殺死89名俄軍的事件。
東部地區的烏軍發言人則直斥俄方的說法不實，只屬宣傳伎俩。
路透社：無跡象顯示有人員傷亡
《路透社》(Reuters)的記者到位於烏克蘭東部克拉莫托斯克市(Kramatorsk)的47號大專院校宿舍實地視察，可見有窗戶被炸毀，外面有大坑，但大樓大致完好，亦無跡象顯示有人員傷亡，記者又認為此處不似曾有烏軍士兵進駐。另有當地記者於在俄軍施襲的大專院校宿舍所拍攝，影片中顯示建築物明大致完好。
Several foreign journalists in #Kramatorsk found no confirmation of the #Russian Ministry of Defense's claims that hundreds of #Ukrainian servicemen were killed as a result of the missile strike. Thus, none of the dormitories in Kramatorsk mentioned by #Moscow were damaged. pic.twitter.com/WcvNpBATCO— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2023