烏克蘭局勢｜俄方襲烏東聲稱殺逾600名烏兵　烏方否認：宣傳伎倆(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。俄羅斯在結束單方面停火36小時後，加強攻擊烏克蘭東部，報復烏軍在元旦日發動攻擊殺死多名俄軍士兵，聲稱擊中2座大專院校宿舍，殲滅逾600名烏克蘭士兵；烏克蘭否認有烏軍設施遭到攻擊，指是俄羅斯的宣傳伎倆。

俄羅斯國防部發言人表示，俄軍發動導彈攻擊，打中位於烏東頓涅茨克州克拉馬托爾斯克兩間有1,300名烏軍進駐的大學宿舍，殺死了超過600名烏軍士兵，以報復烏克蘭於元旦日在馬克耶夫卡，用美國製海馬斯多管火箭炮殺死89名俄軍的事件。

東部地區的烏軍發言人則直斥俄方的說法不實，只屬宣傳伎俩。