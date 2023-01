稱約翰遜或誤解普京說話

佩斯科夫又說,普京曾經向約翰遜解釋,如果烏克蘭加入北約,到時美國及北約的導彈,就會放在俄羅斯的邊境附近,若果發射,幾分鐘內就到達莫斯科;如果約翰遜因為這段對話而有所誤解,就會是非常尷尬的情況。

約翰遜較早時在《英國廣播公司》(BBC)的紀錄片中表示,普京恐嚇稱「Boris,我不想傷害你,但一枚導彈只需一分鐘就可以做到」(Boris, I don't want to hurt you but, with a missile, it would only take a minute)。英國傳媒轉載時,將約翰遜的說話,解讀為俄羅斯領導人威脅通過導彈殺死約翰遜及襲擊英國。