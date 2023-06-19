烏克蘭局勢｜俄方：令烏克蘭去軍事化目標大致達成　理由令人無言

俄羅斯自去年2月24日入侵烏克蘭至今已近16個月，隨著烏軍近月展開反攻，屢屢傳出不利俄方戰事消息，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)日前表示，令烏克蘭「去軍事化」的目標大致已經達成。

根據俄官媒《塔斯社》(TASS) 報導，佩斯科夫上週六(17日)接受《今日俄羅斯阿拉伯語廣播電視》(RT Arabic)訪問時表示，俄國對烏國展開「特別軍事行動」的動機之一，就是烏國高度軍事化已經危及俄國，歷經一年多的行動，將烏國「去軍事化」的目標大致上可宣告達成，原因是俄軍基本上已摧毀烏國的國產武器系統，現在烏國使用的大多是西方提供的武器。