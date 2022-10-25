烏克蘭局勢｜俄母親被告知兒子成戰俘 不關心兒子反心急問：iPhone 13安全？原來有洋蔥(有片)

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，很多俄羅斯人被徵召入伍，Twitter帳號「@visegrad24」近日發布一段影片，一名俄羅斯母親接到烏克蘭軍方通知，稱她的兒子成為戰俘，但母親竟然不太關心兒子情況，只在意其iPhone 13是否安全，問烏軍可否把手機送回她家裡。
烏克蘭軍方忍不住向母親提問：「你的兒子正被囚禁，甚至他可能已經被殺了，但你只擔心某部手機，這是否恰當？」
未料母親竟說：「這很恰當，因為他的祖父中風後就癱瘓了，祖父母之前借錢買了一部iPhone 13給他，還付清借款，我每次去探他們，他們都會問手機在哪裡，這樣你還不了解嗎？」
烏軍反問：「你不覺得這是(祖父母)問『我的孫子在哪裡』的另一種表達方式嗎？」母親聽到後頓時語塞。兒子在旁聽完這段對話後面露悲傷，只是在抽煙，一言不發。
烏國空地驚現海量俄軍炮彈殘骸
事實上，俄軍攻打烏克蘭，多個月來不斷濫炸，造成無法估計的人命傷亡及建築損毀。@visegrad24早前發布另一段影片，可見烏克蘭一處空地，放置大大小小的俄軍炮彈、火箭炮和導彈殘骸，指「這是俄軍在烏克蘭第二大城市哈爾科夫發射了8個月導彈和火箭的殘骸，你能想像有多恐怖嗎？」
網民紛紛留言回應，有人直指「更不用說這些殘骸所屠殺無辜人民的骸骨有多少，俄軍真是太可惡了」、「單單一個城市就有這麼多殘骸，如果是烏克蘭全國不知道有多少了」、「(俄羅斯總統)普京、(白俄羅斯總統)盧卡申科、(車臣領袖)卡德羅夫是新一代的納粹分子」、「我看了感到很難過，詛咒這些人獸軍隊」。
Russian mother gets a phone call from Ukraine, telling her that her son has been captured by the Ukrainian Army.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2022
She proceeds to ask the most important question.
Is the iPhone 13 he was gifted back home whole & safe?
Maybe they can send the phone back? pic.twitter.com/jnI8isyOyj
This is what remains of the missiles and rockets that the Russian Army has been firing at Ukraine’s second-largest city Kharkiv for 8 months.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2022
Can you imagine the terror? pic.twitter.com/WSRhScz8ga