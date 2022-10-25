烏克蘭局勢｜俄母親被告知兒子成戰俘 不關心兒子反心急問：iPhone 13安全？原來有洋蔥(有片)

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，很多俄羅斯人被徵召入伍，Twitter帳號「@visegrad24」近日發布一段影片，一名俄羅斯母親接到烏克蘭軍方通知，稱她的兒子成為戰俘，但母親竟然不太關心兒子情況，只在意其iPhone 13是否安全，問烏軍可否把手機送回她家裡。

烏克蘭軍方忍不住向母親提問：「你的兒子正被囚禁，甚至他可能已經被殺了，但你只擔心某部手機，這是否恰當？」

未料母親竟說：「這很恰當，因為他的祖父中風後就癱瘓了，祖父母之前借錢買了一部iPhone 13給他，還付清借款，我每次去探他們，他們都會問手機在哪裡，這樣你還不了解嗎？」

烏軍反問：「你不覺得這是(祖父母)問『我的孫子在哪裡』的另一種表達方式嗎？」母親聽到後頓時語塞。兒子在旁聽完這段對話後面露悲傷，只是在抽煙，一言不發。