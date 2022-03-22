烏克蘭局勢｜俄法院裁定Meta從事極端活動　FB及IG被定為極端組織(有片)

俄羅斯法院周一(21日)裁定Meta從事「極端活動」罪成，旗下Facebook(FB)及Instagram(IG)為「極端組織」，禁止在俄羅斯運作，是當地首次對海外科技企業，使用針對極端主義罪行的法律。至於Meta旗下即時通訊軟件WhatsApp則不受影響，因為這款軟件並非用作發布公開聲明。

俄羅斯的用戶本月較早前已無法使用這些平台，逾8,000萬名用戶受影響。俄方亦正尋求將Meta定性為極端組織，或會在處理Meta的可能會提出的上訴之後就會執行。極端組織的在俄的職員會面臨刑事起訴，不過FB與IG在俄均沒有設立辦公室。Meta的律師庭上指，俄方沒有權限裁定案件，因為Meta是海外註冊公司，在當地沒有業務，Meta暫時未就案件作出回應。

當地媒報道指，Meta平台的用戶不會被檢控，但有人權組織憂慮，無法保證在俄的FB與IG用戶的安全。