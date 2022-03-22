烏克蘭局勢｜俄法院裁定Meta從事極端活動　FB及IG被定為極端組織(有片)

俄羅斯法院周一(21日)裁定Meta從事「極端活動」罪成，旗下Facebook(FB)及Instagram(IG)為「極端組織」，禁止在俄羅斯運作，是當地首次對海外科技企業，使用針對極端主義罪行的法律。至於Meta旗下即時通訊軟件WhatsApp則不受影響，因為這款軟件並非用作發布公開聲明。
俄羅斯的用戶本月較早前已無法使用這些平台，逾8,000萬名用戶受影響。俄方亦正尋求將Meta定性為極端組織，或會在處理Meta的可能會提出的上訴之後就會執行。極端組織的在俄的職員會面臨刑事起訴，不過FB與IG在俄均沒有設立辦公室。Meta的律師庭上指，俄方沒有權限裁定案件，因為Meta是海外註冊公司，在當地沒有業務，Meta暫時未就案件作出回應。
當地媒報道指，Meta平台的用戶不會被檢控，但有人權組織憂慮，無法保證在俄的FB與IG用戶的安全。
俄當局立案調查Meta針對俄部隊實施網絡暴力
另外，俄羅斯偵查委員就 Meta 允許煽動及針對俄羅斯武裝部隊，實施網絡暴力的兩條政策條文立案調查。
自俄羅斯入侵烏克蘭後，FB因限制用戶接觸俄羅斯傳媒，早前已被俄國當局禁制，Meta其後放寬仇恨言論政策，容許烏克蘭等12個國家或地區用戶發布對俄羅斯總統普京及俄羅斯士兵使用暴力言論，IG隨後亦被封禁。Meta其後修訂指引，禁止用戶發布威脅暗殺國家元首的帖文。
Оглашение приговора в Тверском суде Москвы по делу Meta.— RT на русском (@RT_russian) March 21, 2022
Судья признала Facebook и Instagram экстремистскими и постановила немедленно заблокировать платформы в РФ.
Ранее эти соцсети разрешили публиковать призывы к насилию над россиянами pic.twitter.com/FFqHtEgQuE