烏克蘭局勢｜俄烏戰事6個月 專家分析普京究竟想要甚麼？ 戰爭結局如何？

俄羅斯入侵烏克蘭6個月，對於俄羅斯總統普京發動這場戰爭的動機，西方至今仍意見分歧。
英國廣播公司(BBC)駐莫斯科和華盛頓等地特派記者，並撰寫過普京、毛澤東等人傳記的肖特(Philip Short)，在英國《衛報》(The Guardian)撰文指出，俄羅斯正試圖證明北約無力阻止它，而俄國能否成功，取決於能源價格飆漲情況下，西方的政治意願。
肖特指，像所有戰爭一樣，俄烏衝突會在某個時間點結束。地理現實注定俄烏毗鄰，且這一點不會改變。雙方終將不得不達成權宜妥協(modus vivendi)，而這也適用於歐洲和俄羅斯，雖然修復損壞關係可能需要幾十年。
烏克蘭局勢｜普京或在「裝瘋」
為甚麼普京會冒險投入大量資源開戰？有人說他精神錯亂，有照片顯示普京在一張6米長桌子的一端向另一端的國防首長們講話。肖特指，長桌是戲劇性安排，這是普京版的尼克遜「瘋子」理論，就像當年美國總統尼克遜意圖讓共產國家領袖認為他不理性、不穩定那樣，普京也有意表現得非理性，以至一切皆有可能，甚至是核戰。
烏克蘭局勢｜普京討厭「顏色革命」
西方官員曾稱，普京對俄羅斯旁邊出現民主的烏克蘭感到恐懼，因為這讓俄羅斯人見識到他們也可以過不同生活，這將威脅他的權力。此說法看似合理，普京確實厭惡自2003年起在前蘇聯加盟國出現的「顏色革命」。
但烏克蘭被當成民主典範，對俄國人不吸引，因其貪腐嚴重，不存在法治，億萬富豪權貴擁有不成比例的權力。若情況真有所改變，俄羅斯知識分子可能會注意到，習慣接受國家宣傳的大多數俄羅斯人，根本不在乎。
烏克蘭局勢｜普京圖復辟俄羅斯帝國
入侵烏克蘭也被描繪成帝國主義土地掠奪。普京今夏曾提及彼得大帝，被認為證實了他想恢復俄羅斯帝國，或是蘇聯，有人認為烏克蘭只是第一步。一名前瑞典部長告訴肖特，幾年後如果愛沙尼亞和拉脫維亞遭入侵，他不會驚訝。
肖特稱，由於普京曾將蘇聯解體稱為「20世紀最大的地緣政治災難」，上述說法似乎有道理。但普京也說過：「任何想見到蘇聯重建的人，都沒有大腦。」再者攻擊波羅的海國家或波蘭，將使俄羅斯與北約直接衝突，這是莫斯科(或西方)最不想見到的。
烏克蘭局勢｜烏加入北約是導火線
肖特認為，普京入侵烏國出於其他考量，早在上台前，他便一直關注烏克蘭。1994年他擔任聖彼得堡副市長時，曾對克里米亞被納入烏克蘭表示憤慨，曾對法國外交官說：「俄羅斯從土耳其人手裡贏得克里米亞！」他指的是俄國於18世紀擊敗鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)。
2008年北約峰會有人提及烏克蘭應成為其正式成員，令普京態度生變。時任美國駐莫斯科大使伯恩斯(Bill Burns)當時發密電給白宮稱，烏克蘭加入北約是俄羅斯精英最亮的一道紅線，即使普京的批評者，也認為這是對俄國利益的直接挑戰，俄羅斯將有回應。
普京確實做出回應。他在2014年併吞克里米亞，後在烏克蘭東部的頓巴斯地區(Donbas)煽動分離派叛亂，最後在今年2月入侵烏克蘭。
烏克蘭局勢｜普京是偏執狂？
北約擴大只是冰山一角，普京掌權的20年內，累積許多對西方的不滿。911事件後支持美國反恐，但他漸漸變成一個無情的對手，深信美國及其盟國決心讓俄羅斯屈服。西方政客認為他是偏執狂，但問題不在於西方的真正意圖，而在於克里姆林宮如何解讀這些事。
普京的目標不僅是要將基輔政權中立化，更重要的是要展現北約無力阻止他。在此過程中，他若在俄羅斯佔領地區消滅了烏克蘭文化，那不是損害，而是獎勵。
烏克蘭局勢｜甚麼決定普京成敗？
普京能否成功將取決於戰場局勢，而這又取決於西方在秋冬季支持烏克蘭的程度，屆時能源短缺和嚴重通脹，可能使烏克蘭的西方夥伴承受巨大壓力。
莫斯科不必取得很大進展，普京便能宣告戰爭勝利，俄羅斯控制整個頓巴斯和通往克里米亞的橋樑就夠了。他當然想要更多。俄軍若佔領敖德薩(Odesa)和黑海沿岸，將使烏克蘭淪為附庸國。但即使沒那麼大斬獲，也將顯示美國力量的局限性。有西方強大支持的烏克蘭有可能阻止這種情況發生，但這也無法確定。