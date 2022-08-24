烏克蘭局勢｜俄烏戰事6個月 專家分析普京究竟想要甚麼？ 戰爭結局如何？

俄羅斯入侵烏克蘭6個月，對於俄羅斯總統普京發動這場戰爭的動機，西方至今仍意見分歧。

英國廣播公司(BBC)駐莫斯科和華盛頓等地特派記者，並撰寫過普京、毛澤東等人傳記的肖特(Philip Short)，在英國《衛報》(The Guardian)撰文指出，俄羅斯正試圖證明北約無力阻止它，而俄國能否成功，取決於能源價格飆漲情況下，西方的政治意願。

肖特指，像所有戰爭一樣，俄烏衝突會在某個時間點結束。地理現實注定俄烏毗鄰，且這一點不會改變。雙方終將不得不達成權宜妥協(modus vivendi)，而這也適用於歐洲和俄羅斯，雖然修復損壞關係可能需要幾十年。

烏克蘭局勢｜普京或在「裝瘋」

為甚麼普京會冒險投入大量資源開戰？有人說他精神錯亂，有照片顯示普京在一張6米長桌子的一端向另一端的國防首長們講話。肖特指，長桌是戲劇性安排，這是普京版的尼克遜「瘋子」理論，就像當年美國總統尼克遜意圖讓共產國家領袖認為他不理性、不穩定那樣，普京也有意表現得非理性，以至一切皆有可能，甚至是核戰。

烏克蘭局勢｜普京討厭「顏色革命」

西方官員曾稱，普京對俄羅斯旁邊出現民主的烏克蘭感到恐懼，因為這讓俄羅斯人見識到他們也可以過不同生活，這將威脅他的權力。此說法看似合理，普京確實厭惡自2003年起在前蘇聯加盟國出現的「顏色革命」。

但烏克蘭被當成民主典範，對俄國人不吸引，因其貪腐嚴重，不存在法治，億萬富豪權貴擁有不成比例的權力。若情況真有所改變，俄羅斯知識分子可能會注意到，習慣接受國家宣傳的大多數俄羅斯人，根本不在乎。