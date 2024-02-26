烏克蘭局勢｜俄烏戰爭兩年　澤連斯基：有3.1萬名烏軍陣亡

烏克蘭總統澤連斯基指，俄烏戰爭兩年以來共有3.1萬名烏克蘭士兵陣亡，但未有透露傷兵人數，他指，烏軍有新反攻計劃，但不能公開細節。

澤連斯基趁俄烏戰爭兩周年就戰事在基輔舉行記者會，提及俄烏衝突以來烏軍死亡人數，是烏克蘭一年多來首次公布官方死亡數字。他說俄方提及烏軍的死亡數字都是謊言，但烏軍有3萬1000人喪生是，俄軍則有18萬人在戰鬥中喪生，他指，被俄軍佔領地區亦有數以萬計平民喪生，但由於無法進入相關地區，因此無法準確評估死傷規模。