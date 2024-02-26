烏克蘭局勢｜俄烏戰爭兩年　澤連斯基：有3.1萬名烏軍陣亡

烏克蘭總統澤連斯基指，俄烏戰爭兩年以來共有3.1萬名烏克蘭士兵陣亡，但未有透露傷兵人數，他指，烏軍有新反攻計劃，但不能公開細節。
澤連斯基趁俄烏戰爭兩周年就戰事在基輔舉行記者會，提及俄烏衝突以來烏軍死亡人數，是烏克蘭一年多來首次公布官方死亡數字。他說俄方提及烏軍的死亡數字都是謊言，但烏軍有3萬1000人喪生是，俄軍則有18萬人在戰鬥中喪生，他指，被俄軍佔領地區亦有數以萬計平民喪生，但由於無法進入相關地區，因此無法準確評估死傷規模。
澤連斯基料戰爭如何結束將取決於今年
澤連斯基指，相信俄軍可能在初夏，或者5月底展開新一輪攻勢，烏克蘭會準備好迎戰，他指，俄軍去年10月初的攻勢並無取得成果，而烏軍有新的反攻俄軍計劃，但為免計劃外洩影響成效，他不願透露詳情。他形容，目前是烏克蘭團結最困難的時刻，而戰事踏入第三年是一個轉捩點，今年亦是選舉年，烏克蘭將面對來自外部和內部的挑戰，他相信戰爭如何結束將取決於今年。
澤連斯基又說對美國國會批准對烏克蘭軍援法案存有希望，美方知道烏克蘭需要一個月內得到支援。他呼籲西方國家增加對烏克蘭的支援，強調烏克蘭會否輸掉戰爭或有大量傷亡取決於西方國家，他又希望春天能夠在瑞士舉行和平峰會，討論烏克蘭的和平願景。