烏克蘭局勢︱俄烏無人機挪用模型引擎　日本廠商反對非和平用途拒供貨

無人機在俄烏戰事上成為戰場關鍵的戰力，日本傳媒今日(13日)報道指，烏克蘭方面以日本製作的模型機引擎製成無人機，又指連俄羅斯也有採用。涉事的日本公司就指，反對他們的引擎被用作非和平用途，但日本政府指很難阻止有關出口。

日本朝日新聞報道，烏克蘭用作偵察的無人機，其引擎是印有「SAITO」的字樣，是一間位於千葉縣市川市的模型引導生產商齋藤製作所的出品。電視台之後前往有關的公司採訪，有關負責人指，在今年的5月收到來自烏克蘭的無人機生產商的電郵，表示希望獲得他們提供的引擎，不過該公司已表示拒絕。然而，有關的無人機生產公司，早年就已經在未獲准許下，挪用齋藤製作所的模型引擎生產無人機。

烏廠方電郵求供貨

齋藤製作所負責人指，他們沒有向烏克蘭輸出引擎，估計有關公司是從其他公司的代理購入。齋藤製作所的負責人就表示：「守護國土的想法我們清楚地收到，所以拒絕的決定也是痛苦的，然而在非和平用途的使用，我們必須要作出反對。」齋藤製作所表示，他們已收到一些影片，得悉俄羅斯方面亦有採用他們的引擎用於改造無人機。

日本經濟產業省回應朝日新聞時表示，有關民生用品被挪用在軍事之上，當局很難作出限制，只能由企業方面與政府提供有關的訊息。