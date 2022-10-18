烏克蘭局勢｜俄烏首次進行交換全女俘擄行動　烏方108人獲釋(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近8個月，兩國首次進行全為女性的交換俘擄行動。烏克蘭以72名俘虜與俄羅斯交換108人，包括 96名女兵及12名平民，當中不乏母親與女兒，還有在南部城市馬里烏波爾(Mariupol) 亞速鋼鐵廠(Azovstal)中撤離的女性。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)的幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)，在社交平台表示：「今天(周一)進行了一次大規模換囚……我們讓108名女性獲釋，這是首次換回全為女性的換俘行動。」他表示，烏方換回的部分戰俘是母女檔，她們是一起被捉，並稱有37人是在馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠投降時遭俘虜。

澤連斯基晚間發表的談話中表示，這次有96名女兵獲釋，其中包括從亞速鋼鐵廠撤離的37人，另有12名平民。澤連斯基感謝參與行動的人士，並指「我們捉到愈多俄羅斯俘虜，就能愈早讓我們的英雄獲釋。」

網上片段顯示，多名女士在公路3人一排前進，她們部分身穿迷彩服或外套，當中部分人激動或感觸。