烏克蘭局勢︱俄獨立報章稱　逾26萬男性為避徵召離國

俄羅斯總統普京在上星期宣布局部動員後，大批男性逃離俄羅斯。俄羅斯的獨立媒體《新報》報道指，在局部動員之後，俄羅斯已有26.1萬的男性離開國境，甚至有指俄羅斯當局打算建議普京封鎖邊境。

俄羅斯反對派報章《新報》表示，來自俄羅斯聯邦安全局的數字指，自本月21日普京宣布局部動員之後，至周日（25日）為止已有26.1萬男性離境。不過外界質疑有關的數據，指不相信俄羅斯的邊境人員的效率。不過相信在大量男性離境之下，可能會促使普京決定支持封鎖邊境，以免更多的男性逃離被徵召。

報道又指，俄羅斯當局不打算在被佔領的烏克蘭地區周二（27日）完成「入俄公投」前，關閉邊境。而報道指，俄羅斯當局至今已在邊境證實最少5名符合動員的男子意圖離境，並已被禁止出境。

社交網絡上，有俄羅斯女性就在哈薩克與俄羅斯邊境，對排隊等候離國的男士指罵，稱他們為懦夫。