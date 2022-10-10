烏克蘭局勢︱俄發射75枚飛彈報復　德大使館簽證部門遇襲(有片)

【18:10更新】德國傳媒報道，德國駐烏克蘭大使館的簽證部門受到破壞。摩爾多瓦外交部表示，其中有3枚巡航導彈由俄羅斯的黑海艦隊發射，並且飛越摩爾多瓦上空，摩爾多瓦已傳召俄羅斯大使要求解釋。俄羅斯總統普京證實對烏克蘭多個地點發動空襲，普京在影片中指俄羅斯是以長程導彈襲擊能源、軍事及通訊設施。普京指是對「恐怖襲擊」作出「嚴厲」的回應。

烏克蘭政府指，全國有8個地方共11處重要設施受到空襲破壞。而至少已有8人死亡24人受傷。而烏克蘭空軍之後指，至今俄羅斯在今日的空襲導彈已增至83枚，當中逾43枚被空軍成功攔截。澤連斯基呼籲G7國家舉行緊急會議。

【16:30更新】烏克蘭軍方總司令Valeriy Zaluzhnyi表示，俄羅斯今日（10日）向烏克蘭多個地方發射共75枚飛彈。當中41枚被防空系統摧毀，但仍在烏克蘭多地造成傷亡。

烏克蘭總統澤連斯基在早上於Telegram批評，俄羅斯正在試圖摧毀烏克蘭，並要令他們從地球上消失。澤連斯基指，包括扎波羅熱及第聶伯羅，整個烏克蘭的防空警報響個不停。從網上的圖片，基輔一個兒童遊樂公園亦被飛彈打中。

【14:47】烏克蘭首都基輔，在多個月來再次受到襲擊。英國廣播公司（BBC）指，在當地時間今日（10日）早上8時，至少發生兩次的爆炸。

BBC記者在下榻的酒店外進行直播，他們表示在約個半小時前聽到當地響起空襲警報，並表示目擊到一次的飛彈襲擊，這是基輔在多個月來的首次。烏克蘭當局表示，在今日的空襲中有多人傷亡。不過目前未有確實的數字。烏克蘭媒體就表示，在Telegram群組指發生了至少4宗爆炸。

另外，在扎波羅熱及第聶伯羅在周日亦遭受多次的空襲，當中在扎波羅熱有飛彈打中民居大樓。