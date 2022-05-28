烏克蘭局勢｜俄真空彈狂炸頓巴斯　北頓涅茨克烏軍或遭包圍(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄羅斯部隊持續猛攻烏克蘭東部頓巴斯(Donbass)地區，烏克蘭發布由無人機拍攝到的影片，顯示俄軍使用俗稱炸彈之父的「真空彈」在頓巴斯地區轟炸烏軍陣地，炸彈連續多次爆炸造成空中震波，被炸後的土地變成焦土。烏克蘭總統澤連斯基指，頓巴斯目前局勢非常嚴峻，再次呼籲西方，盡快提供多管火箭炮系統。烏克蘭官員承認，頓巴斯地區戰略重鎮紅利曼(Krasnyi Lyman)失守，又指烏軍士兵若不撤出盧甘斯克(Luhansk)地區，有可能被俄軍包圍。





烏克蘭在東部戰事失利，烏克蘭東部親俄武裝指，他們已奪得紅利曼控制權。有衛星圖片顯示，紅利曼多處都有被炸痕跡，多座建築物受損。烏克蘭官員亦承認，俄軍已佔領紅利曼大部分地區，但烏軍正阻止對方進一步推進。 另外，當地官員表示，俄軍幾乎完全包圍北頓涅茨克市(Sievierodonetsk)，在俄軍猛烈轟炸下，市內六成房屋完全被毀。自2月開戰至今，全市至少有1,500人喪生，表示需要更多重型武器抵禦俄軍進攻，亦會在被完全包圍前撤走。

真空彈爆炸震波影像震撼 烏克蘭發布一段無人機拍攝的影片，直擊俄羅斯軍隊在頓巴斯地區以真空彈轟炸烏克蘭守軍陣地，在空中造成大規模爆炸震波且多次爆炸，影像相當震撼。暫時未知俄羅斯何時發動這場攻擊。俄羅斯3月曾公開承認在烏克蘭境內使用真空彈，引起國際批評。 烏克蘭內政部長幕Anton Gerashchenko在社交平台表示，真空彈摧毀所有人，甚至連戰壕裡的也不例外。烏克蘭迫切需要M270多管火箭系統或M142高機動性多管火箭系統來挽救烏克蘭士兵的生命，並阻止俄羅斯的攻擊。 烏克蘭總統澤連斯基指，頓巴斯目前局勢非常嚴峻，再次呼籲西方，盡快提供多管火箭炮系統。有美國官員表示，拜登政府最快下星期公布，向烏克蘭提供高機動火箭炮系統及多管火箭炮系統。英國首相約翰遜同意大利總理德拉吉都表示，西方國家必須繼續向烏克蘭提供軍事支援。