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國際
2022-05-20 10:16:00

烏克蘭局勢｜俄稱鋼鐵廠1730名烏軍投降　守軍上尉透露正執行任務(有片)

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俄羅斯稱至今逾1,700名駐守烏克蘭馬里烏波爾市(Mariupol)內亞速鋼鐵廠(Azovstal)的烏軍投降。死守逾85天的烏克蘭亞速營上尉Sviatoslav Palamar在社群網站發布影片，預告正在執行一項特別任務。

俄稱鋼鐵廠1730烏軍投降。(AP)

俄稱鋼鐵廠1730烏軍投降。(AP)

烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾市，自俄羅斯入侵烏克蘭以來一直飽受轟炸和圍困，俄羅斯日前宣稱已掌控馬里烏波爾市，僅剩烏克蘭守軍最後據點亞速鋼鐵廠。烏俄戰鬥82天後，經過多日談判，俄羅斯同意讓亞速廠鋼鐵廠的傷兵撤離，俄羅斯方面聲稱，自周一(16)以來，至今有1,730名原本駐守馬里烏波爾亞速鋼鐵廠烏克蘭士兵投降，當中80名傷員被送到俄方控制地區的醫院。

俄方指，80名傷員被送到俄方控制地區的醫院。(AP)

俄方指，80名傷員被送到俄方控制地區的醫院。(AP)

亞速營上尉指不能透露任務詳情

烏克蘭亞速營上尉Sviatoslav Palamar在社交通訊平台Telegram發布影片表示，這是戰爭的第85天，領導階層和他正在亞速鋼鐵廠廠區，這邊正在執行一項特別任務，但不能夠透露詳情。他又說：「我感謝全世界和烏克蘭的支持，我們之後再見。」

烏克蘭總統澤連斯基早前表示，在亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍已完成任務

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