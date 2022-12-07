烏克蘭局勢｜俄空軍機場再遭襲油庫大火　美國：不鼓勵烏越境攻擊(有片)

俄羅斯空軍機場再遭受無人機攻擊，是2日內第3座機場遇襲。星期二受襲的機場位於接壤烏克蘭的俄羅斯城市庫爾斯克州，當局表示，機場的儲油庫遭到無人機攻擊後起火，沒有造成傷亡。美國表示，美方不鼓勵烏克蘭越過邊境發動攻擊，提供的軍事援助是作防衛之用。

俄空軍機場再遭襲油庫大火，美國：不鼓勵烏越境攻擊。(Twitter)

俄方星期一指，烏克蘭無人機深入俄國邊境超過500公里的薩拉托夫和梁贊州，攻擊2座空軍基地，造成士兵3死4傷，兩架軍機損毀。俄軍其後向烏克蘭發動新一輪導彈攻擊報復。烏克蘭至今沒有承認對俄羅斯進行無人機攻擊。烏方表示，俄軍周一向烏克蘭多處發射至少70枚導彈，烏方攔截其中約60枚。

舍曼：俄羅斯必須從烏克蘭撤軍

美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)表示，美方不鼓勵烏克蘭越過邊境發動攻擊，強調美國向烏克蘭提供的軍事援助是防衛之用，用作對付在烏克蘭領土上的侵略行動。

正在羅馬的美國副國務卿舍曼(Wendy Sherman)強調，俄羅斯必須從烏克蘭撤軍，指美方有足夠武器庫存供應烏克蘭，西方國家亦會繼續支持基輔當局。