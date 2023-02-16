烏克蘭局勢｜俄羅斯再有國防官員墮落亡 從16樓破窗跌落160呎

Marina Yankina被指負責攻打烏克蘭經費。(互聯網)

俄羅斯出兵攻打烏克蘭以來，超過20名親普京政府富商、國防部官員和軍方將領相繼傳出身亡。最新是國防部財政部門主管、58歲的Marina Yankina，她被發現伏屍在聖彼得堡一住宅大樓入口。報道指她從16樓的窗戶墮下160呎到地面，懷疑是自殺。Yankina被指是負責烏克蘭戰爭經費的重要人物，加入俄羅斯西部軍區前曾在聯邦稅局工作。有報道指她在聖彼得堡工作，但也有指她居於該市。警方在16樓發現她的個人財物，相信她從該處墮下。

生產香腸起家的俄議員Pavel Antonov遊印度期間墮樓亡。(互聯網)

離奇死亡｜香腸大王遊印度墮樓亡 曾批評出兵烏克蘭 英國《每日郵報》稱，去年12月24日至26日發生了4宗圍繞俄總統普京政權的離奇命案。其中在12月26日，俄國會杜馬最富有議員、香腸生產大王Pavel Antonov於印度旅遊期間從酒店3樓墮下身亡，與他同行的61歲俄執政黨成員Vladimir Bidenov於4天前在同一酒店內死亡，報道指他心臟病發或中風，身邊周圍是酒樽。Antono於去年7月曾批評俄羅斯在烏克蘭的行動是恐怖主義，他之後很快道歉，宣稱自己是愛國者和總統普京的支持者。

Vladimir Makarov上月遭普京革職，周一被家人發現開槍自轟身亡。(互聯網)