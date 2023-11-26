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國際
2023-11-26 16:50:09

烏克蘭局勢｜俄羅斯出動75架無人機襲基輔　戰爭爆發以來最大規模

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烏克蘭局勢｜俄羅斯出動75架無人機襲基輔　戰爭爆發以來最大規模

烏克蘭官員指控，俄羅斯在當地時間25日對首都基輔發動了自入侵以來最大規模的無人機襲擊，不但造成市中心斷電，還有數人受傷。

烏克蘭空軍在Telegram帖文中表示共有近75架伊朗製無人機從兩個方向入侵，主要目標是基輔市。還稱此次襲擊的無人機數量是「創紀錄」。

巨大爆炸聲此起彼落

據《CNN》報道稱，烏軍的防空系統在烏克蘭六個地區攔截了71架無人機，但絕大多數無人機是在基輔地區攔截的。

基輔的一名《CNN》製片人聽到此起彼落的巨大爆炸聲，無人機在頭頂嗡嗡作響。該市軍管部門警告居民躲避並表示：「大量敵方無人機正從不同方向進入基輔！我們強烈呼籲您留在避難所，直到警報解除！」

至少有2人受傷

基輔市軍事管理局發言人沙馬諾夫(Mykhailo Shamanov)表示，這是俄國本月對基輔的第四次無人機攻擊。基輔市長克里琴科（Vitalii Klitschko）表示，基輔索洛米安斯基區至少有2人受傷。

克里琴科說，索洛米安斯基區的幾個地點起火，包括一棟五層公寓的二樓遭到損壞、一所幼兒園發生火災。被擊落的無人機殘骸落在兩棟公寓上，一棟位於第聶伯羅夫斯基區，另一棟位於霍洛西夫斯基區。

另外烏克蘭能源部表示，無人機襲擊還導致架空線路斷電，導致市中心 77 棟住宅和 120 處機構斷電，所幸目前皆已恢復供電。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

烏克蘭局勢｜俄女演員佔領區勞軍 台上遇烏軍「海馬斯」轟炸陪葬(有片) 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。
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