烏克蘭局勢｜俄羅斯出動75架無人機襲基輔　戰爭爆發以來最大規模

烏克蘭官員指控，俄羅斯在當地時間25日對首都基輔發動了自入侵以來最大規模的無人機襲擊，不但造成市中心斷電，還有數人受傷。

烏克蘭空軍在Telegram帖文中表示共有近75架伊朗製無人機從兩個方向入侵，主要目標是基輔市。還稱此次襲擊的無人機數量是「創紀錄」。

巨大爆炸聲此起彼落

據《CNN》報道稱，烏軍的防空系統在烏克蘭六個地區攔截了71架無人機，但絕大多數無人機是在基輔地區攔截的。

基輔的一名《CNN》製片人聽到此起彼落的巨大爆炸聲，無人機在頭頂嗡嗡作響。該市軍管部門警告居民躲避並表示：「大量敵方無人機正從不同方向進入基輔！我們強烈呼籲您留在避難所，直到警報解除！」