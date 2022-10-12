烏克蘭局勢｜俄羅斯列Meta為恐佈主義組織　禁用FB及IG

俄羅斯聯邦金融監督局(Rosfinmonitoring)將美國科技公司Meta，列入恐怖主義和極端組織登記冊，當地會禁止使用Meta旗下的個人社交媒體Facebook(FB)和Instagram(IG)，並凍結有關公司在俄國的資金，及停止為有關帳戶提供服務，但母公司同為Meta的通訊軟件WhatsApp就未有被禁用。

俄羅斯聯邦金融監督局表示，Facebook 和 Instagram 的母公司已在俄羅斯被禁止。該禁令現在要求銀行凍結該名單上公司的資金，並暫停為其帳戶提供服務。

俄約 8000萬 用戶早於 3 月已未能使用 FB 及 IG

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，FB因限制用戶接觸俄羅斯傳媒，早前已被俄國當局禁制，Meta其後放寬仇恨言論政策，容許烏克蘭等12個國家或地區用戶發布對俄羅斯總統普京及俄羅斯士兵使用暴力言論，IG隨後亦被封禁，逾8,000萬名用戶受影響。Meta其後修訂指引，禁止用戶發布威脅暗殺國家元首的帖文。

莫斯科Tverskoy地方法院早在3月時，指控Meta管理層允許烏克蘭用戶透過旗下產品呼籲對俄羅斯軍方實施暴力，將Meta定性為極端組織，指Meta 的管理層允許來自烏克蘭的用戶呼籲對俄羅斯軍方實施暴力。極端組織的在俄的職員會面臨刑事起訴，不過FB與IG均沒有在當地設立辦公室。