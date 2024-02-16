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國際
2024-02-16 10:21:00

烏克蘭局勢｜俄羅斯別爾哥羅德遇襲最少7死　烏東城鎮阿夫迪伊夫卡或失守(有片)

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俄羅斯別爾哥羅德遇襲最少7死，烏東城鎮阿夫迪伊夫卡或失守。(AP)

俄羅斯別爾哥羅德遇襲最少7死，烏東城鎮阿夫迪伊夫卡或失守。(AP)

俄羅斯邊境城市別爾哥羅德(Belgorod)周四(15)遭到導彈攻擊，最少718傷，俄羅斯，譴責烏克蘭襲擊平民和民用基礎設施，要求聯合國安理會審議事件。另外，位於烏克蘭東部頓涅茨克的工業城鎮阿夫迪伊夫卡(Avdiivka)，正遭到俄軍從三面圍攻，情況危急，美國白宮敦促國會眾議院通過對烏克蘭的重要軍事援助。

俄羅斯國營電視台播放別爾哥羅德遇襲後的片段，有建築物被擊中損毀嚴重。當地官員表示，導彈擊中一個購物中心和十多幢住宅房屋，最少7人死亡，死者包括1名一歲大女童，另外18人受傷。網上有片段顯示，事發前有民眾進出購物中心。俄羅斯外交部發表聲明，譴責烏克蘭襲擊平民和民用基礎設施，呼籲國際社會對烏軍罪行作出回應，而在別爾哥羅德遇襲前，俄軍曾發射了多枚導彈攻擊烏克蘭基輔、第聶伯羅及扎波羅熱等多個地點。

當地官員表示，導彈擊中一個購物中心和十多幢住宅房屋。(X) 當局指最少7人死亡，死者包括1名一歲大女童，另外18人受傷。(AP)

白宮敦促國會眾議院通過對烏軍援

俄軍去年對阿夫迪伊夫卡發動猛烈攻擊，幾乎包圍這個城鎮，近日取得新進展，有報道指當地一條重要通道已被切斷，烏軍正遭到俄軍從三面圍攻。在當地的烏軍形容局勢極其危急，指俄軍正投入更多部隊和資源，烏軍亦緊急重新部署，調派士兵支援。美國白宮指，當地有落入俄軍手中的危險，敦促國會眾議院通過對烏克蘭的重要軍事援助。

阿夫迪伊夫卡位於頓涅茨克市以北不到10公里，如果俄軍突破防線，將是自去年5月佔領巴赫穆特後，獲得的最重要領土收獲。

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