烏克蘭局勢｜俄羅斯及白俄駐瑞典大使不獲邀出席諾貝爾獎頒獎禮

今屆諾貝爾獎(Nobel Prize)頒獎典禮按傳統將於12月10日舉行，除了和平獎在挪威奧斯陸頒發，其餘5個獎項的得主都會在瑞典斯德哥爾摩領獎。負責頒獎禮的諾貝爾基金會宣布，因應俄烏戰事，今年不會邀請俄羅斯及白俄羅斯駐瑞典大使出席，另外，反移民的瑞典民主黨亦不會獲得邀請。

瑞典民主黨在9月的大選後，成為國會第二大政黨，但諾貝爾基金會一向與極右政黨劃清界線，基金會表示，基於獎項尊重科學、文化、人道主義及國際主義的原則，不會改變有關決定。