烏克蘭局勢｜俄羅斯及白俄駐瑞典大使不獲邀出席諾貝爾獎頒獎禮

今屆諾貝爾獎(Nobel Prize)頒獎典禮按傳統將於12月10日舉行，除了和平獎在挪威奧斯陸頒發，其餘5個獎項的得主都會在瑞典斯德哥爾摩領獎。負責頒獎禮的諾貝爾基金會宣布，因應俄烏戰事，今年不會邀請俄羅斯及白俄羅斯駐瑞典大使出席，另外，反移民的瑞典民主黨亦不會獲得邀請。
瑞典民主黨在9月的大選後，成為國會第二大政黨，但諾貝爾基金會一向與極右政黨劃清界線，基金會表示，基於獎項尊重科學、文化、人道主義及國際主義的原則，不會改變有關決定。
諾貝爾5個獎項將於瑞典斯德哥爾摩頒發
諾貝爾獎醫學獎由瑞典遺傳學家帕博(Svante Pääbo)獲得；物理學獎得主由3位來自法國、美國和奧地利的科學家奪得，分別為Alain Aspect, John F. Clauser和Anton Zeilinger；化學獎由美國史丹福大學女化學家貝爾托西(Carolyn R. Bertozzi)、丹麥哥本哈根大學化學家梅爾達爾(Morten Meldal)，以及美國斯克里普斯研究所(Scripps Research)化學家夏普萊斯(Karl Barry Sharpless)平分；文學獎由法國女小說家安妮艾諾(Annie Ernaux)獲得；經濟學獎，由美國聯儲局前主席伯南克(Ben S. Bernanke)、美國芝加哥大學學者戴蒙德(Douglas W. Diamond)以及美國華盛頓大學經濟學家迪布維格(Philip Dybvig)平分；和平獎則由烏克蘭人權組織公民自由中心、俄羅斯人權組織「紀念」(Memorial)以及白俄羅斯人權份子Ales Bialiatski獲得。