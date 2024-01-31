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國際
2024-01-31 15:25:30

烏克蘭局勢｜俄羅斯反戰樂隊在泰國被捕　人權組織促勿驅逐出境

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俄羅斯樂隊Bi-2在泰國演出被捕。(美聯社)

俄羅斯樂隊Bi-2在泰國演出被捕。(美聯社)

俄羅斯反戰樂隊Bi- 2，在泰國的布吉一個度假島上舉行表演時，被指未獲授權演出，而被泰國當局拘留，並將面臨被驅逐出境。人權組織就呼籲泰國不要將槳隊驅逐。

樂隊在社交網站上表示，他們在本月26日，在布吉的一場表演中因為未有正確的批文而被當局拘捕，樂隊表示他們已經向當局繳交罰款，但是仍可能面臨被驅逐的風險。而有樂迷就指，可能樂隊已經被俄羅斯方面盯上，只是尋找藉口將他們拘捕。而樂隊的聲明又指：「外部的壓力在我們的拘留有很重要的位置。我們知道這原因來自我們的創作、觀點及立場。」樂隊還批評，因為當局沒有提供足夠的翻譯服務，讓他們無法理解泰國的法律程序。

泰國將俄羅斯樂隊成員扣留。(美聯社)

泰國將俄羅斯樂隊成員扣留。(美聯社)

主音被俄羅斯列為「外國代理人」

這支7人的樂隊，雖然部份成員擁有澳洲及以色列的國籍，然而團中仍有至少兩名成員只有俄羅斯國籍，而這可能面對他們將被逐回俄羅斯。在去年5月，俄羅斯法律部門點名樂隊的主音博特尼克（Egor Bortnik）為「外國代理人」，原因是他反對俄羅斯入侵烏克蘭及對俄羅斯作出負面的聲明。樂隊在2022年開始在俄羅斯以外地方進行演唱，並在去年在歐洲舉行演唱會。

人權監察呼籲泰國不要驅逐樂隊成員出境，而據部樂隊成員仍被泰國方面扣留。泰國及俄羅斯都未有就事件作出回應。

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