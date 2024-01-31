烏克蘭局勢｜俄羅斯反戰樂隊在泰國被捕　人權組織促勿驅逐出境

俄羅斯反戰樂隊Bi- 2，在泰國的布吉一個度假島上舉行表演時，被指未獲授權演出，而被泰國當局拘留，並將面臨被驅逐出境。人權組織就呼籲泰國不要將槳隊驅逐。

樂隊在社交網站上表示，他們在本月26日，在布吉的一場表演中因為未有正確的批文而被當局拘捕，樂隊表示他們已經向當局繳交罰款，但是仍可能面臨被驅逐的風險。而有樂迷就指，可能樂隊已經被俄羅斯方面盯上，只是尋找藉口將他們拘捕。而樂隊的聲明又指：「外部的壓力在我們的拘留有很重要的位置。我們知道這原因來自我們的創作、觀點及立場。」樂隊還批評，因為當局沒有提供足夠的翻譯服務，讓他們無法理解泰國的法律程序。