烏克蘭局勢︱俄羅斯反抗軍團俘獲俄軍　別爾哥羅德首長被指反口拒會面

俄羅斯志願軍團（RDK）發布影片，展示他們從俄羅斯的別爾哥羅德俘虜了多名俄羅斯士兵，別爾哥羅德的首長原本聲稱願意與叛軍會面，不過RDK及後指對方反口，故會將俘虜轉交烏克蘭。

協助烏克蘭抵抗俄羅斯的RDK與俄羅斯自由軍團（FRL），再度向俄羅斯境內的邊境地區別爾哥羅德發動進攻。其中RDK發放影片，顯示他們在別爾哥羅德地區俘虜了至少2名俄羅斯士兵，而組織表示如果別爾哥羅德首長Vyacheslav Gladkov願與他們會談，可以釋放兩名士兵。