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國際
2023-06-05 15:28:55

烏克蘭局勢︱俄羅斯反抗軍團俘獲俄軍　別爾哥羅德首長被指反口拒會面

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俄羅斯志願軍團展示俘虜俄軍的影片。(影片截圖)

俄羅斯志願軍團展示俘虜俄軍的影片。(影片截圖)

俄羅斯志願軍團（RDK）發布影片，展示他們從俄羅斯的別爾哥羅德俘虜了多名俄羅斯士兵，別爾哥羅德的首長原本聲稱願意與叛軍會面，不過RDK及後指對方反口，故會將俘虜轉交烏克蘭。

協助烏克蘭抵抗俄羅斯的RDK與俄羅斯自由軍團（FRL），再度向俄羅斯境內的邊境地區別爾哥羅德發動進攻。其中RDK發放影片，顯示他們在別爾哥羅德地區俘虜了至少2名俄羅斯士兵，而組織表示如果別爾哥羅德首長Vyacheslav Gladkov願與他們會談，可以釋放兩名士兵。

俄羅斯志願軍團發放俘虜俄軍的影片。(影片截圖)

俄羅斯志願軍團發放俘虜俄軍的影片。(影片截圖)

Vyacheslav Gladkov原本在Telegram頻道發放影片，表示如果能確定俘虜生存的話，願意與軍團對話。不過RDK之後展示影響有更多俄軍被俘後，指Vyacheslav Gladkov未有現身會面，並會將俘虜交到烏克蘭。組織指：「不論是軍隊還是人民的領袖都對不關心被俘的人。」

波蘭志願軍參與

俄軍在周日（4日）就聲稱，他們的炮兵在周日於別爾哥羅德的郊區擊退「恐怖組織」。而波蘭的志願者兵團，亦發布影片顯示他們有份參與RDK及FRL在對俄羅斯本土的進攻。

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