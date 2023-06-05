烏克蘭局勢︱俄羅斯反抗軍團俘獲俄軍　別爾哥羅德首長被指反口拒會面

俄羅斯志願軍團（RDK）發布影片，展示他們從俄羅斯的別爾哥羅德俘虜了多名俄羅斯士兵，別爾哥羅德的首長原本聲稱願意與叛軍會面，不過RDK及後指對方反口，故會將俘虜轉交烏克蘭。
協助烏克蘭抵抗俄羅斯的RDK與俄羅斯自由軍團（FRL），再度向俄羅斯境內的邊境地區別爾哥羅德發動進攻。其中RDK發放影片，顯示他們在別爾哥羅德地區俘虜了至少2名俄羅斯士兵，而組織表示如果別爾哥羅德首長Vyacheslav Gladkov願與他們會談，可以釋放兩名士兵。
Vyacheslav Gladkov原本在Telegram頻道發放影片，表示如果能確定俘虜生存的話，願意與軍團對話。不過RDK之後展示影響有更多俄軍被俘後，指Vyacheslav Gladkov未有現身會面，並會將俘虜交到烏克蘭。組織指：「不論是軍隊還是人民的領袖都對不關心被俘的人。」
波蘭志願軍參與
俄軍在周日（4日）就聲稱，他們的炮兵在周日於別爾哥羅德的郊區擊退「恐怖組織」。而波蘭的志願者兵團，亦發布影片顯示他們有份參與RDK及FRL在對俄羅斯本土的進攻。
Soldiers of the Russian Volunteer Corps and Freedom of Russia Legion taking a Russian soldier prisoner today INSIDE RUSSIA, and then taking him back across the border to Ukraine.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 4, 2023
He will be used for future POW exchanges with Russia. https://t.co/exu7vHwIuW