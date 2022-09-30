烏克蘭局勢︱俄羅斯吞併4佔領區後　澤連斯基宣布快速加入北約

俄羅斯總統普京周五（30日）在莫斯科舉行儀式，宣布接受烏克蘭4個佔領區加入俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基隨即宣布，會加快烏克蘭加入北約的進程。

普京周五簽署文件，確認烏克蘭4個被佔領的地區成為俄羅斯的領土，同時又委任4個地方的領袖。而普京呼籲，烏克蘭盡快停止進攻以及與俄羅斯進行談判，不過4個被吞併的地區盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱以及克爾松都不會是談判的選項，指有關的地區的人民已經作出了選擇。

烏克蘭拒與普京談判

烏克蘭總統澤連斯基就宣布，他會尋求快速加入北約，以回應俄羅斯的吞併。他在Telegram指：「我們已經證明了我們是符合聯盟的標準。我們決定簽署申請，加快加入北約。」澤連斯基之後再補充，將不會與俄羅斯進行談判，直至俄羅斯更換總統。他表示：「他（普京）並不知道甚麼是尊嚴及誠信，因此為甚麼我們會準備好與俄羅斯談判，不過要是另一位俄羅斯總統。」

美國方面表示，在俄羅斯非法吞併烏克蘭的領土之下，將對俄羅斯施加新的制裁。美國財政部表示，有關的目標會是與烏克蘭戰爭相關的軍工企業，當中包括兩個國際的供貨商、3個俄羅斯財金建設的領袖，以及與俄羅斯官方高層相關的家族成員，以及278個俄羅斯的國會議員。