烏克蘭局勢︱俄羅斯國內多個徵兵處遭縱火　5日內共發生28宗（有片）

俄羅斯獨立新聞網站「Meduza」報道，在上月29日起至本月2日的5日期間，針對俄羅斯國內軍需處辦公室以及國防部的大廈的襲擊，至少有28宗，而且幾乎是遍及全個俄羅斯，由遠東的伯力至聖彼得堡附近的弗謝沃洛日斯克都有發生。報道指，這是自俄羅斯去年9月發出動員之後，針對徵兵的軍需處辦公室所發生的最大型襲擊事件。報道指，多數事件發生在莫斯科、聖彼得堡以及喀山，但即使在俄羅斯佔領的克里米亞，亦有縱火事件發生。

俄羅斯的獨立媒體報道，在俄羅斯多處的軍需處辦公室以及國防部的大樓，在5日之間發生至少28宗縱火事件，而且幾乎是遍佈整個俄羅斯。

縱火者稱受詐騙電話指使

在周二（1日），聖彼得堡就有2個辦公室被人縱火，而在莫斯科地區，同一間辦公室在3日內2次被縱火。當地的媒體就表示，單在上月31日就發生12宗，而當中一名被捕的女子表示，她是收到一個電話詐騙叫她這樣做。報道指，多數報告指出，涉嫌縱火的人都是收到偽冒俄羅斯情報人員的電話，要求這些人到相關的辦公室縱火。

報道指出，其中一宗案件，縱火的51歲女子報稱，因為有俄羅斯安全部門的官員向她指在有關的辦公室內匿藏了罪犯，而着她向辦公室投擲汽油彈。在7月31日，亦有一名17歲少女表示，有人向她表示在有關大樓內藏有烏克蘭的間諜。

這一系列的襲擊，據報是在上月25日俄羅斯下議院的國家杜馬，通過將徵兵的年齡上限，由27歲提升至30歲所引發。