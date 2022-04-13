烏克蘭局勢｜俄羅斯國防部：逾1000烏軍投降

在南部城市馬里烏波爾力抗親俄部隊的烏克蘭海軍陸戰隊日前在社交網「告急」，今日傳出他們投降消息。俄羅斯國防部稱，海軍陸戰隊第36旅1,026名士兵已投降，包括162名軍官。烏國防發言人稱未收到烏軍投降消息，但一名在當地定居和加入陸戰隊的英國人向母親稱，他們彈藥耗盡和斷糧下被迫投降。另外，馬里烏波爾市長的助手Petro Andryushchenko稱，俄羅斯打算在5月9日俄軍二戰勝利日，在馬里烏波爾舉行勝利巡遊。駐守當地俄軍將領接獲命令，要將市中心地區清理乾淨，移走瓦礫和遇難民眾遺體，確保能在5月9日舉行戰勝巡遊。Andryushchenko又說，被戰火摧殘的馬里烏波爾無車又無人，俄軍難以舉行巡遊。

移居烏克蘭的英國人Aiden Aslin向母親稱，馬里烏波爾的烏軍已無武器可作戰。(互聯網)