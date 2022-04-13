烏克蘭局勢｜俄羅斯國防部：逾1000烏軍投降

在南部城市馬里烏波爾力抗親俄部隊的烏克蘭海軍陸戰隊日前在社交網「告急」，今日傳出他們投降消息。俄羅斯國防部稱，海軍陸戰隊第36旅1,026名士兵已投降，包括162名軍官。烏國防發言人稱未收到烏軍投降消息，但一名在當地定居和加入陸戰隊的英國人向母親稱，他們彈藥耗盡和斷糧下被迫投降。另外，馬里烏波爾市長的助手Petro Andryushchenko稱，俄羅斯打算在5月9日俄軍二戰勝利日，在馬里烏波爾舉行勝利巡遊。駐守當地俄軍將領接獲命令，要將市中心地區清理乾淨，移走瓦礫和遇難民眾遺體，確保能在5月9日舉行戰勝巡遊。Andryushchenko又說，被戰火摧殘的馬里烏波爾無車又無人，俄軍難以舉行巡遊。
英國廣播公司(BBC)報道，來自英國諾定咸郡的Aiden Aslin在2018年移居烏克蘭並加入軍隊，他的部隊最近在馬里烏波爾作戰，其母親Ang Wood說，「他打電話給我說，他們已沒有武器可以打仗。我愛我的兒子，他是我的英雄。」她指，兒子聲音聽來還可以，但呼籲英國政府提供更多支援給烏克蘭，「(英揆)約翰遜要擊到(俄總統)普京」。Aslin的朋友說，Aslin指他們無食物、無補給、無彈藥，「我們完全被包圍，我們被迫投降」。