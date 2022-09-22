烏克蘭局勢｜俄羅斯在沙特協調下釋放10名在烏俘擄外國人(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近7個月，沙特阿拉伯表示，在王儲穆罕默德協調下，俄方釋放了10名在烏克蘭俘虜的外國人，當中包括2名退役美軍，以及被擄後一度被判處死刑的英國人及摩洛哥人。

沙特阿拉伯表示，獲釋的10名外國人分別來自美國、英國、克羅地亞、摩洛哥及瑞典國民等，沙特當局將他們從俄羅斯送到沙特，並為相關國家提供便利，並發在影片，顯示獲釋外國人乘坐沙特安排客機抵達當地。

卓慧思證實 5 英國人獲釋

有美國親屬發表聲明，指兩名分別27及40歲的退役美軍獲釋。他們是在6月初，在烏克蘭東北部接近俄羅斯邊境失蹤。

英國首相卓慧思證實有5名在烏克蘭東部被扣押的英國人獲釋，結束他們和家人幾個月以來的痛苦，感謝烏克蘭和沙特的協助，又說俄羅斯必須結束為了政治目的而對戰俘及被扣押平民的無情剝削。有國會議員透露，其中28歲英國人Aiden Aslin，他6月在烏克蘭東部被俘虜後，曾被判處死刑。

瑞典外相林德證實，一名5月時被俄軍拘留的瑞典人重獲自由。