烏克蘭局勢｜俄羅斯地下組織承認炸死普京親信女兒

俄羅斯總統普京親信、被稱為「普京大腦」的極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)，其30歲女兒杜金娜(Darya Dugina) 日前在汽車爆炸中身亡。據報有俄羅斯地下組織承認責任，並批評普京為篡位者及戰犯，並指他發動戰爭讓俄羅斯士兵喪命。

流亡烏克蘭的俄國前議員波諾馬瑞夫(Ilya Ponomarev)表示，反普京的地下組織「國民共和軍」(National Republican Army, NRA)主動接觸他並承認與案有關，同時授權他代為發表聲明，形容普京是篡位者及戰犯，違反憲法，發動戰爭讓俄羅斯士兵喪命，會以推翻普京為目標。

俄地下組織宣稱將對官員寡頭等施襲

英國《衛報》(The Guardian)報道NRA聲明，指普京是篡位者及戰犯，違反憲法，發動戰爭讓俄羅斯士兵喪命，會以推翻普京為目標，並指「相信被剝奪權利的人有權反抗暴君，普京將被廢黜和摧毀」。報道引述波諾馬瑞夫指，俄羅斯境內地下組織準備對與克里姆林宮有關的知名目標，包括官員、寡頭和俄羅斯安全機構成員，進行進一步的類似襲擊。

波諾馬瑞夫代NRA發表聲明同時，相關的聲明亦於網上通訊平台Telegram流傳。

俄羅斯聯邦安全局(FSB)則指，是烏克蘭策動有關襲擊，並公布疑兇是烏克蘭女子沃夫克(Natalya Vovk)，與杜金娜居住在同一座大樓，犯案後已逃往愛沙尼亞，當局又發布疑兇身分證，顯示她是亞速營成員。

俄羅斯總統普京下令，向杜金娜追頒英勇勳章。杜金娜的遺體告別儀式，定於周二在莫斯科舉行。