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國際
2022-04-22 12:53:00

烏克蘭局勢｜俄羅斯宣布制裁賀錦麗朱克伯格等29名美國公民

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俄羅斯宣布制裁賀錦麗朱克伯格等29名美國公民。(資料圖片)

俄羅斯宣布制裁賀錦麗朱克伯格等29名美國公民。(資料圖片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第58日。俄羅斯為報復美國對俄的連串制裁，宣布禁止29名美國公民終身禁止踏足俄羅斯，當中包括副總統賀錦麗(Kamala Harris)及其丈夫任德龍(Doug Emhoff)、Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)，以及國防部發言人柯比(John Kirby)等。

被制裁的美加公民，還包括副國防部長Kathleen Hicks、白宮幕僚長Ron Klain、美國銀行行政總裁Brian Moynihan、領英(LinkedIn)行政總裁Ryan Roslansky、美國廣播公司(ABC)主播George Stephanopoulos

俄羅斯外交部周四(21日)發聲明指，制裁是回應美國政府不斷擴大俄羅斯公民制裁名單，俄方制裁名單涵蓋製造恐俄言論的美國領袖、商界代表、學者及傳媒人士，以及高層官員的配偶等，俄方將無限期禁止這29名美國公民入境俄羅斯。

61名加國公民亦被列制裁名單。(資料圖片)

61名加國公民亦被列制裁名單。(資料圖片)

61名加國公民亦被列制裁名單

另外俄羅斯亦制裁61名加拿大公民，包括加拿大總理辦公室媒體負責人艾哈邁德，加拿大武裝部隊特種作戰部隊，指揮官博伊文，加拿大央行行長麥克勒姆等，同樣無限期禁止他們入境俄羅斯。

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