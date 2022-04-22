烏克蘭局勢｜俄羅斯宣布制裁賀錦麗朱克伯格等29名美國公民

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第58日。俄羅斯為報復美國對俄的連串制裁，宣布禁止29名美國公民終身禁止踏足俄羅斯，當中包括副總統賀錦麗(Kamala Harris)及其丈夫任德龍(Doug Emhoff)、Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)，以及國防部發言人柯比(John Kirby)等。

被制裁的美加公民，還包括副國防部長Kathleen Hicks、白宮幕僚長Ron Klain、美國銀行行政總裁Brian Moynihan、領英(LinkedIn)行政總裁Ryan Roslansky、美國廣播公司(ABC)主播George Stephanopoulos等。

俄羅斯外交部周四(21日)發聲明指，制裁是回應美國政府不斷擴大俄羅斯公民制裁名單，俄方制裁名單涵蓋製造恐俄言論的美國領袖、商界代表、學者及傳媒人士，以及高層官員的配偶等，俄方將無限期禁止這29名美國公民入境俄羅斯。