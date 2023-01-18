烏克蘭局勢｜俄羅斯宣布改革軍隊　總兵力將增至150萬

俄羅斯指將在未來4年大幅改革軍隊，落實武裝力量大規模調整、人數增加、軍事行政區劃調整等計劃，其中俄軍總兵力將擴充到150萬人。另外，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu) 視察俄軍一個部隊的司令部時表示，要對參與烏克蘭特別軍事行動的軍隊，給予全面保障，包括安全住宿環境。

紹伊古周一(16日)與軍方高層會晤，聽取將領介紹部隊目前情況、行動匯報及主要戰場的任務完成進程，出席者包括負責指揮烏克蘭軍事行動的總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)。

紹伊古表示，將在今年至2026年期間落實武裝力量大規模調整、人數增加、軍事行政區劃調整等計劃，其中俄軍總兵力將擴充到150萬人，亦會提升各兵種戰力及增設空降師及機械步兵師。他指，只有加強武裝部隊的關鍵結構成分，才可以確保國家軍事安全，並保護俄羅斯的新實體。俄軍亦會在莫斯科聖彼得堡及接壤芬蘭邊境設立新的指揮中心，紹伊古指相關改革會由今年開始至2026年結束。