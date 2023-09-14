烏克蘭局勢｜俄羅斯戰機去年曾試圖擊落英國軍機　最後失手未造成意外

英國媒體報道，去年英國空軍在黑海的國際空域進行監視任務的時候，遇到兩架俄羅斯戰機迫近，其中一架俄羅斯戰機兩度向英軍的飛機發射飛彈，其中一枚因為失誤而射失，另一枚則未有發射而是從機上掉落，令事件未致鬧大。事後俄羅斯向英國解釋為「技術失誤」，而英國亦公開接受有關解釋以免加劇雙方衝突。
英國廣播公司（BBC）報道，3名知悉有關事件的西方高級國防人員向他們透露事件。指英軍的RC-135偵察機，截取了當時俄軍的通訊訊息。而英軍的飛機，在事件時有約30名機員，並在去年的9月29日於黑海進行監視任務，期間兩架俄羅斯蘇27戰鬥機迫近。據BBC指，英軍截取到的通訊，俄軍的地面控制中心表示，容許機師鎖定英國的飛機，然而因為俄軍不清晰的指令，讓機師產生了誤解。
俄兩機師發生爭執
報道指，兩名戰機機師中，其中一架向英軍的飛機發射了第一枚空對空的飛彈，而另一架戰機的機師隨即透過通訊責罵其同僚，並表示他的理解並不是要發射。飛彈最終因為未能鎖定目標而失誤。有關的西方人員指，在西方的空軍訓練是不會有這種模稜兩可的指令，形容俄軍是極度不專業。報道又指，兩架俄軍戰機機師，在事後發生爭執，而原本發射首枚飛彈的戰機，之後亦釋放了另一枚飛彈，不過飛彈未有發射，而只是從機翼掉落，英軍方面未知道那是出現失靈還是在發射中途中斷了操作。
在事件的3星期，英國政府確定事件，並指俄羅斯國防部向英國解釋事件為「技術失誤」。而當時英國國防部向國會解釋時指事件是一次潛在的危險接觸，但英方接受了俄羅斯的解釋並指：「我們不考慮這事故是俄方故意將局勢升溫，而我們分析相信只是一次的失誤。」
美國人員稱事件非常驚險
不過美國的軍方對事件就採用更嚴肅的言辭，其中在一個美國空軍在網上發布的文件指，事件是「幾乎擊落」英軍的飛機。《紐約時報》報道指：「事件遠比它最初的公布來得嚴重。這甚至可以算是戰爭的行為。」美國的國防人員認為，俄羅斯機師的行動源於錯誤解讀地面的指令。報道指，有美國人員指事件是非常驚險。
BBC報道指，俄羅斯也不是首次鎖定北約盟國飛機，在去年3月俄羅斯戰機亦襲擊在黑海飛行的美國無人偵察機，事後俄羅斯的飛行員更獲得獎章，不過多數專家認為有關的行動只是機師的運氣多於技術或判斷力。而在事件後，英國空軍仍然繼續在黑海進行監視行動，不過英軍就開始派出旋風式戰機，以及佩備空對空導彈，為英國的偵察機護航。