烏克蘭局勢｜俄羅斯戰機去年曾試圖擊落英國軍機　最後失手未造成意外

英國媒體報道，去年英國空軍在黑海的國際空域進行監視任務的時候，遇到兩架俄羅斯戰機迫近，其中一架俄羅斯戰機兩度向英軍的飛機發射飛彈，其中一枚因為失誤而射失，另一枚則未有發射而是從機上掉落，令事件未致鬧大。事後俄羅斯向英國解釋為「技術失誤」，而英國亦公開接受有關解釋以免加劇雙方衝突。

英國廣播公司（BBC）報道，3名知悉有關事件的西方高級國防人員向他們透露事件。指英軍的RC-135偵察機，截取了當時俄軍的通訊訊息。而英軍的飛機，在事件時有約30名機員，並在去年的9月29日於黑海進行監視任務，期間兩架俄羅斯蘇27戰鬥機迫近。據BBC指，英軍截取到的通訊，俄軍的地面控制中心表示，容許機師鎖定英國的飛機，然而因為俄軍不清晰的指令，讓機師產生了誤解。

俄兩機師發生爭執

報道指，兩名戰機機師中，其中一架向英軍的飛機發射了第一枚空對空的飛彈，而另一架戰機的機師隨即透過通訊責罵其同僚，並表示他的理解並不是要發射。飛彈最終因為未能鎖定目標而失誤。有關的西方人員指，在西方的空軍訓練是不會有這種模稜兩可的指令，形容俄軍是極度不專業。報道又指，兩架俄軍戰機機師，在事後發生爭執，而原本發射首枚飛彈的戰機，之後亦釋放了另一枚飛彈，不過飛彈未有發射，而只是從機翼掉落，英軍方面未知道那是出現失靈還是在發射中途中斷了操作。