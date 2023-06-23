烏克蘭局勢︱俄羅斯指控烏軍襲克里米亞橋樑　批英國提供導彈

由俄羅斯扶植的克爾松地區首長Vladimir Saldo指，烏克蘭用導彈襲擊瓊哈爾大橋，並指有關襲擊疑似使用由英國提供的暴風之影導彈，稱有關襲擊是「倫敦指使」。

俄羅斯方面指控，烏克蘭以英國提供的導彈，襲擊連接克里米亞及克爾松地區的瓊哈爾大橋。

Vladimir Saldo在社交媒體上載大橋受襲的影片及橋樑上出現一個大洞的影片。不過Vladimir Saldo表示，他們會盡快修復大橋恢復通車。而另一位俄羅斯的官員稱，大橋預計要用數星期維修。

烏克蘭發言人Natalia Humeniuk就表示，他們的攻擊目標是要破壞俄軍的補給線。該大橋是連接俄羅斯佔領的城市梅利托波爾與克里米亞，被視為烏克蘭的反攻目標之一。