烏克蘭局勢｜俄羅斯據報有軍警街頭隨機拉人入伍(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，俄羅斯總統普京上月21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，在該國引爆「逃難潮」，雖然俄羅斯總統普京於14日指，局部動員令將於2周後結束，目前沒有進一步徵召計畫。但主戰派卻堅稱，俄國需要第二輪動員令。有報道指，當地多處傳出俄羅斯軍警近日在莫斯科街頭隨機強行帶走男子，徵召他們到烏克蘭打仗，形容幾乎見人就捉。

華盛頓郵報(The Washington Post)報道，俄羅斯軍警近日在莫斯科街頭隨機強行帶走男子，徵召他們到烏克蘭打仗，幾乎見人就抓。包括上周四(13日)黎明前突襲一間建設公司宿舍，帶走超過200名男子；周日(16日)又在莫斯科一間遊民庇護所包圍數十人。

報道指，在莫斯科一個商業中心，軍警出手抓走幾個正在排練的音樂家、一個送包裹的快遞員，還有一個喝得醉醺醺、走路跌跌撞撞的約50歲男子。共有幾十個人被帶往附近的徵兵處，其中一個男子說，「我不知道他們抓50多歲的人要做甚麼？」另1名30多歲的男子說，他11日在辦公室被抓。兩個警察和幾個便衣軍人突然闖進來，要他拿出身分證明後，下令他乖乖去徵兵處報到，「否則我們就不客氣了」。

在俄國許多城鎮，許多年輕男子躲起來避免被抓兵。最近幾天，軍警在街頭和地鐵出口抓人，埋伏在大樓大廳冷不防送出徵兵通知書，突襲辦公大樓、青年旅館，闖進餐廳堵住門口抓兵。網上有影片流傳俄軍警拘捕據指接獲動員令的人士。