烏克蘭局勢｜俄羅斯據報有軍警街頭隨機拉人入伍(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，俄羅斯總統普京上月21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，在該國引爆「逃難潮」，雖然俄羅斯總統普京於14日指，局部動員令將於2周後結束，目前沒有進一步徵召計畫。但主戰派卻堅稱，俄國需要第二輪動員令。有報道指，當地多處傳出俄羅斯軍警近日在莫斯科街頭隨機強行帶走男子，徵召他們到烏克蘭打仗，形容幾乎見人就捉。
華盛頓郵報(The Washington Post)報道，俄羅斯軍警近日在莫斯科街頭隨機強行帶走男子，徵召他們到烏克蘭打仗，幾乎見人就抓。包括上周四(13日)黎明前突襲一間建設公司宿舍，帶走超過200名男子；周日(16日)又在莫斯科一間遊民庇護所包圍數十人。
報道指，在莫斯科一個商業中心，軍警出手抓走幾個正在排練的音樂家、一個送包裹的快遞員，還有一個喝得醉醺醺、走路跌跌撞撞的約50歲男子。共有幾十個人被帶往附近的徵兵處，其中一個男子說，「我不知道他們抓50多歲的人要做甚麼？」另1名30多歲的男子說，他11日在辦公室被抓。兩個警察和幾個便衣軍人突然闖進來，要他拿出身分證明後，下令他乖乖去徵兵處報到，「否則我們就不客氣了」。
在俄國許多城鎮，許多年輕男子躲起來避免被抓兵。最近幾天，軍警在街頭和地鐵出口抓人，埋伏在大樓大廳冷不防送出徵兵通知書，突襲辦公大樓、青年旅館，闖進餐廳堵住門口抓兵。網上有影片流傳俄軍警拘捕據指接獲動員令的人士。
有組職接獲2,700名男子查詢如何逃避兵役
俄國鄰國通報，自普京上月21日發布局部動員令以來，超過30萬俄國男子和其家屬逃離俄國。俄國當局已在邊境過境點設置動員站，防止男子離境。其他許多人看到警方突襲和近期被徵召的男子戰死的報道，也想離開俄國。
維權人士斯維爾德林離開俄國住在喬治亞，本月發起「走過森林」組織，提供俄國男子逃避徵召諮詢。該組織聲稱於11天內已接獲2,700名男子查詢，並告訴60名被徵召的男子如何向烏克蘭投降，至少有8人成功。斯維爾德林表示：「顯然，人們感到非常有壓力，擔心會被推上戰場射殺他人。人們不僅憂心自身安全，也害怕參加這場不義之戰。」
部分俄國官員也憂心民間反彈日益加劇。普亭所屬統一俄羅斯黨資深成員克利沙14日表示，「在街頭隨機抓人是不可接受的」。隨著一些俄軍被徵召兩周後就陣亡，俄國反戰情緒可能更強烈。
A man refused to accept a drafting notice in St Petersburg. Police is tying him down.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 16, 2022
Mobilization, Russian style. pic.twitter.com/dChmq5RVQR
Moscow police are carrying out numerous raids today to hand out conscript notes to men of fighting age. In this video, they close off a radio market & brutally detain a fleeing stranger.— UkraineWorld (@ukraine_world) October 14, 2022
Earlier authorities tried to avoid large-scale mobilization in Moscow & St. Petersburg pic.twitter.com/tP3F1MUD2y
Mobilization according to the plan. St. Petersburg, Russia. The camera filmed the police chasing the contender for the grave. pic.twitter.com/RwwjSdTTFj— 🇺🇦War in Ukraine🇺🇦 (@Rinegati) October 16, 2022