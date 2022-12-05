烏克蘭局勢｜俄羅斯攻烏軍事基地爆炸 兩架可攜核彈轟炸機損毀 (有片)

俄羅斯一個用於攻打烏克蘭的軍事基地周一清晨傳出爆炸聲，網上片段可見閉路電視拍到基地出現巨大火光，有報道指兩架長程、可攜核彈的圖95轟炸機(Tu-95 bomber)損毀。烏克蘭無承認責任，但衛星圖片日前拍到該基地有轟炸機正上彈，準備前往烏克蘭投彈，而烏克蘭最近遭俄羅斯狂炸電廠等基建設施，外界揣測是烏方的無人機襲擊該基地。

烏克蘭局勢｜俄羅斯另一基地爆炸3死5傷 遭轟炸的是Engels-2空軍基地，鄰近薩拉托夫市。鄰近另一城市梁贊的一個基地也傳出爆炸聲，一輛運油車爆炸造成3死5傷。Engels-2和梁贊與烏克蘭邊境相距480至720公里，超出烏克蘭的導彈射程範圍，襲擊工具似乎是無人機。在有關基地發生爆炸數小時前，烏克蘭武器製造商烏克蘭國防工業集團稱，成功測試攜帶165磅彈頭的自殺式無人機，該無人機有能力攻擊上述兩個俄軍基地。