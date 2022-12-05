烏克蘭局勢｜俄羅斯攻烏軍事基地爆炸 兩架可攜核彈轟炸機損毀 (有片)

俄羅斯一個用於攻打烏克蘭的軍事基地周一清晨傳出爆炸聲，網上片段可見閉路電視拍到基地出現巨大火光，有報道指兩架長程、可攜核彈的圖95轟炸機(Tu-95 bomber)損毀。烏克蘭無承認責任，但衛星圖片日前拍到該基地有轟炸機正上彈，準備前往烏克蘭投彈，而烏克蘭最近遭俄羅斯狂炸電廠等基建設施，外界揣測是烏方的無人機襲擊該基地。
烏克蘭局勢｜俄羅斯另一基地爆炸3死5傷
遭轟炸的是Engels-2空軍基地，鄰近薩拉托夫市。鄰近另一城市梁贊的一個基地也傳出爆炸聲，一輛運油車爆炸造成3死5傷。Engels-2和梁贊與烏克蘭邊境相距480至720公里，超出烏克蘭的導彈射程範圍，襲擊工具似乎是無人機。在有關基地發生爆炸數小時前，烏克蘭武器製造商烏克蘭國防工業集團稱，成功測試攜帶165磅彈頭的自殺式無人機，該無人機有能力攻擊上述兩個俄軍基地。
烏克蘭局勢｜居民：架上所有物品飛跌落地
日前有衛星圖片顯示，在今次受襲的Engels-2基地，有一架圖95及圖160轟炸機正在加油，並搭載巡航導彈，與此同時，專家警告俄方將對烏克蘭發動大型攻擊，電網將受襲。在梁贊，鄰近戰機升降區的居民稱，「屋裡所有物品從架上飛跌落地，我以為窗子都會飛脫，恐怖。」另一人稱，窗子彈開，見到濃煙和火光，「只有一次強烈爆炸，就像運油車爆炸」。居於Engels-2附近的居民稱，幾乎整個城市都聽到爆炸聲，但政府像以往般未有說明原因。有親政府俄羅斯傳媒稱，兩個發生爆炸的空軍基地均用來對烏克蘭的基建設施發動攻擊，並證實有兩架圖95轟炸機損毀。