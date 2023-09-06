烏克蘭局勢｜俄羅斯新招防戰機遇襲　不過專家質疑可行性

美國的衞星技術公司，拍攝到最新俄羅斯軍用機場的圖片。發現俄軍用車胎覆蓋在轟炸機之上，以圖避過烏克蘭的無人機襲擊。不過有專家就指出，有關的做法或許可以在晚間避過目測的偵察，但若然是透過紅外線探測，還是會被發現。

美國衞星技術公司馬薩爾科技發布最新一批，在俄羅斯軍用機場拍攝到的相片。顯示俄羅斯軍方在兩架圖95戰略轟炸機上，放置大量的車胎。美國有線新聞網絡（CNN）就報道，無法解釋有關行動的原因。不過他們指，有專家相信這是為了防止遭到烏克蘭的無人機襲擊，而在機上加多一層保護，以降低特別在夜晚，飛機被發現的機會。