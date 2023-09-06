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國際
2023-09-06 14:35:59

烏克蘭局勢｜俄羅斯新招防戰機遇襲　不過專家質疑可行性

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衞星相片發現俄羅斯將車胎放在轟炸機上。(馬薩爾科技)

衞星相片發現俄羅斯將車胎放在轟炸機上。(馬薩爾科技)

美國的衞星技術公司，拍攝到最新俄羅斯軍用機場的圖片。發現俄軍用車胎覆蓋在轟炸機之上，以圖避過烏克蘭的無人機襲擊。不過有專家就指出，有關的做法或許可以在晚間避過目測的偵察，但若然是透過紅外線探測，還是會被發現。

美國衞星技術公司馬薩爾科技發布最新一批，在俄羅斯軍用機場拍攝到的相片。顯示俄羅斯軍方在兩架圖95戰略轟炸機上，放置大量的車胎。美國有線新聞網絡（CNN）就報道，無法解釋有關行動的原因。不過他們指，有專家相信這是為了防止遭到烏克蘭的無人機襲擊，而在機上加多一層保護，以降低特別在夜晚，飛機被發現的機會。

衞星相片發現俄羅斯將車胎放在轟炸機上。(馬薩爾科技)

衞星相片發現俄羅斯將車胎放在轟炸機上。(馬薩爾科技)

紅外線仍能探測

然而其中一間有向烏克蘭提供無人機設備的公司，其發言人就回應指「這可能降低熱能探測有關戰略飛行資產在停機坪上的位置，不過它們仍可能在紅外線儀器上出現。」至於一位追蹤飛機及船隻研究的專家就表示：「雖然這看來愚蠢，但他們似乎在盡力提升飛機的裝甲，而不只是坐以待斃。不過這能否有效仍取決於導彈或無人機搭載的武器或彈頭。」他又指，這些輪胎也可以避免在飛機上方產生的爆炸碎片，危害到飛機本身。

北約的軍方官員在回應CNN時表示，有留意到俄軍的行動，並相信這是防止遭受無人襲擊的舉措，但不知道會否有效。烏克蘭近期以無人機對俄羅斯國土內的戰略目標進行襲擊，當中上星期俄羅斯境內已有6處地方被無人機襲擊，並造成多架運輸機受損。

俄軍一個空軍基地早前遭無人機襲擊。(美聯社) 俄軍一個空軍基地早前遭無人機襲擊。(美聯社)
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