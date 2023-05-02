烏克蘭局勢｜俄羅斯有路軌發生爆炸致列車出軌　美國估計俄軍近5個月有10萬兵戰死(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾14個月。俄軍今晨發射飛彈攻擊烏克蘭多個地點，中部的第聶伯羅州(Dnipropetrovsk)造成34人受傷，其中包括數名兒童。俄烏接壤地區亦發生爆炸，導致一列貨運列車出軌，但事件並無造成人員傷亡，據報事件由爆炸裝置造成。美國白宮估計，俄軍過去5個月在烏克蘭東部重鎮巴赫穆特的戰鬥，已有10萬名兵員戰死。

🇷🇺🇺🇦 | Gran explosión por un ataque de Rusia sobre un deposito de municiones en Pavlograd, Dnipropetrovsk. pic.twitter.com/2kJ0rTEbdT — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 1, 2023

烏克蘭當局表示，俄軍於當地時間凌晨2時30分左右發動攻擊，所發射的18枚飛彈中有15枚遭到摧毀。第聶伯羅州州長SergiyLysak在社交平台發文表示，飛彈攻擊Pavlograd地區，造成34人受傷，其中包括5名孩童，年紀最小的傷者是1個8歲女孩。

另外，俄羅斯傳媒報道，靠近烏克蘭邊境布揚斯克州(Bryansk) 周一(1日)有火車軌遭爆炸物破壞，導致一列載貨列車出軌，無人受傷。國營俄羅斯鐵路公司表示，事發於莫斯科時間早上10時17分，車頭和7節車廂脫軌，車頭還起火燃燒。調查人員在火車出軌現場蒐證。事發於俄羅斯西南部，靠近烏克蘭的布良斯克地區，當地官員指，火車軌遭不明爆炸品破壞，一列有78卡的載貨火車駛過，連同火車頭共有8列車廂出軌。他並無指出誰應為事件負責。

A bomb has derailed a cargo train transporting fuel for the Russian Army near Bryansk, Russia.



It remains to be seen whether done by some Russian resistance group or Ukrainian special forces working in Russia.



The train fought fire after derailing.pic.twitter.com/QKpkrZm5WC — Visegrád 24 (@visegrad24) May 1, 2023