烏克蘭局勢｜俄羅斯有路軌發生爆炸致列車出軌　美國估計俄軍近5個月有10萬兵戰死(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾14個月。俄軍今晨發射飛彈攻擊烏克蘭多個地點，中部的第聶伯羅州(Dnipropetrovsk)造成34人受傷，其中包括數名兒童。俄烏接壤地區亦發生爆炸，導致一列貨運列車出軌，但事件並無造成人員傷亡，據報事件由爆炸裝置造成。美國白宮估計，俄軍過去5個月在烏克蘭東部重鎮巴赫穆特的戰鬥，已有10萬名兵員戰死。
🇷🇺🇺🇦 | Gran explosión por un ataque de Rusia sobre un deposito de municiones en Pavlograd, Dnipropetrovsk. pic.twitter.com/2kJ0rTEbdT— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 1, 2023
烏克蘭當局表示，俄軍於當地時間凌晨2時30分左右發動攻擊，所發射的18枚飛彈中有15枚遭到摧毀。第聶伯羅州州長SergiyLysak在社交平台發文表示，飛彈攻擊Pavlograd地區，造成34人受傷，其中包括5名孩童，年紀最小的傷者是1個8歲女孩。
另外，俄羅斯傳媒報道，靠近烏克蘭邊境布揚斯克州(Bryansk) 周一(1日)有火車軌遭爆炸物破壞，導致一列載貨列車出軌，無人受傷。國營俄羅斯鐵路公司表示，事發於莫斯科時間早上10時17分，車頭和7節車廂脫軌，車頭還起火燃燒。調查人員在火車出軌現場蒐證。事發於俄羅斯西南部，靠近烏克蘭的布良斯克地區，當地官員指，火車軌遭不明爆炸品破壞，一列有78卡的載貨火車駛過，連同火車頭共有8列車廂出軌。他並無指出誰應為事件負責。
A bomb has derailed a cargo train transporting fuel for the Russian Army near Bryansk, Russia.— Visegrád 24 (@visegrad24) May 1, 2023
It remains to be seen whether done by some Russian resistance group or Ukrainian special forces working in Russia.
The train fought fire after derailing.pic.twitter.com/QKpkrZm5WC
白宮：近日2萬俄兵戰死 華格納集團僱傭兵佔一半
美國白宮國家安全委員會發言人柯比指，根據情報部門估計，俄軍過去5個月在烏克蘭東部重鎮巴赫穆特的戰鬥，已有10萬名兵員戰死，包括近期的2萬人，當中一半是華格納集團(Wagner)的僱傭兵。柯比指出，俄軍試圖透過巴赫穆特進攻頓巴斯地區的行動已經失敗，未能奪取任何真正具戰略價值及重要的土地，雖然有一些進展，但換來可怕的代價，又指烏克蘭軍方在區內的防守仍然堅固。他又透露，華府很快會宣布對烏克蘭的新一筆軍事援助。