烏克蘭局勢｜俄羅斯油庫爆炸起火 被指供烏東俄軍燃油

俄羅斯邊境城市布良斯克(Bryansk)油庫今晨爆炸起火，附近一個被指設有儲油缸的軍事設施也起火，工作人員凌晨2時忙於撲火。有報道懷疑是烏克蘭導彈擊中油庫，該處距離烏邊境約112公里，目前用作攻打烏東俄軍的燃料補給站，並且供油給歐洲國家。

目擊者：爆炸前無見直升機飛過 起火油庫為Transneft-Druzhba，俄傳媒僅稱一個油庫起火，未有提及另一起火設施，俄官員稱無人受傷。目擊者稱，聽到兩下爆炸聲，當時並未見有直升機飛越該市。烏方未有回應爆炸事件。有片段拍到油庫爆炸起火前，聽到疑似導彈來襲的聲音。專家指，若使用彈道導彈Tochka-U，從烏邊境發射可擊中有關目標。

烏克蘭中西部5火車站遭炮擊 烏克蘭戰事方面，報道指烏克蘭中部和西部５個火車站遭到炮彈攻擊，造成若干傷亡。列車公司稱，襲擊於周一早上在1小時內相繼發生。俄軍炮彈上個月曾擊中烏東城市克拉馬托爾斯克的火車站，該處擠滿逃往國內其他地區避戰火的民眾，造成最少50人死亡。另外，烏方指俄軍正加強補給準備攻擊南部城市赫爾松，並聲稱附近一條村落有一輛掛有烏克蘭國旗的戰車對著郊區的民居開火，是俄軍企圖誣陷烏軍攻擊平民。據悉，俄羅斯有意在該市舉行獨立公投，烏軍指一批民眾打算離開杯葛，卻遭俄軍阻撓離開。