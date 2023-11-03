烏克蘭局勢｜俄羅斯破紀錄單日轟炸118處城鎮　澤連斯基承認反攻進展緩慢

烏克蘭內政部長克利緬科 (Ihor Klymenko) 表示，俄羅斯在24小時內轟炸了118處烏克蘭城鎮和村莊，數量比今年其他任何一天都要多。烏克蘭27個地區中有10個地區遭到攻擊，造成人員傷亡。許多遭受攻擊的社區位於東部和南部前線附近。

幾星期來，俄羅斯集中了大部分軍事火力，針對在頓內茨克東部地區具有重要戰略意義的城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。當地領導人巴拉巴什 （Vitaliy Barabash）表示，過去一天，該地區遭受了40多次大規模砲擊。

阻烏軍重奪巴赫穆特周邊領土

巴拉巴什說，2名平民被殺，並指俄羅斯正在發動第三波攻勢。烏克蘭表示，俄羅斯一直在該地區派遣增援部隊，以包圍並佔領該城鎮。烏克蘭武裝部隊總參謀部稱，上月31日光是在阿夫迪夫卡地區就發生了20波攻擊。

俄羅斯又針對哈爾科夫地區東北部庫皮揚斯克鎮（Kupiansk），增強攻擊力度，並試圖阻止烏克蘭軍隊重奪巴赫穆特（Bachmut）周邊領土。