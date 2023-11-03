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國際
2023-11-03 12:15:33

烏克蘭局勢｜俄羅斯破紀錄單日轟炸118處城鎮　澤連斯基承認反攻進展緩慢

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烏克蘭局勢｜俄羅斯破紀錄單日轟炸118處城鎮　澤連斯基承認反攻進展緩慢

烏克蘭內政部長克利緬科 (Ihor Klymenko) 表示，俄羅斯在24小時內轟炸了118處烏克蘭城鎮和村莊，數量比今年其他任何一天都要多。烏克蘭27個地區中有10個地區遭到攻擊，造成人員傷亡。許多遭受攻擊的社區位於東部和南部前線附近。

幾星期來，俄羅斯集中了大部分軍事火力，針對在頓內茨克東部地區具有重要戰略意義的城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。當地領導人巴拉巴什 （Vitaliy Barabash）表示，過去一天，該地區遭受了40多次大規模砲擊。

阻烏軍重奪巴赫穆特周邊領土

巴拉巴什說，2名平民被殺，並指俄羅斯正在發動第三波攻勢。烏克蘭表示，俄羅斯一直在該地區派遣增援部隊，以包圍並佔領該城鎮。烏克蘭武裝部隊總參謀部稱，上月31日光是在阿夫迪夫卡地區就發生了20波攻擊。

俄羅斯又針對哈爾科夫地區東北部庫皮揚斯克鎮（Kupiansk），增強攻擊力度，並試圖阻止烏克蘭軍隊重奪巴赫穆特（Bachmut）周邊領土。

俄防長：烏人員士氣日益低落

迄今為止，就收復俄佔南部和東部領土，烏克蘭的反攻幾乎沒任何進展，也引發外界擔憂，西方國家會否減少支援烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基承認進展緩慢，一再呼籲盟國緊急提供更先進的武器，並保持團結。

俄羅斯國防部長紹依古1日表示，儘管北約提供了新武器，烏克蘭還是輸掉了戰爭。他表示，烏克蘭在試圖挺進俄羅斯控制的札波羅熱、赫爾松和頓內茨克地區時遭受了嚴重損失，「人員士氣日益低落」，他還聲稱俄羅斯部隊正在推進。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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